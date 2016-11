THIERRY PERRET PRÉSENTE À L'IFA ALGÉRIE, LIGNES DE VIE D'UN PEUPLE "Topographie personnelle d'une certaine Algérie"

Par O. HIND -

«L'avenir du pays réside dans les mains des femmes»

L'invité de l'IFA expliquera que ce livre est composé d'«indices de progression» portant un regard «optimiste mais raisonné sur la société via un panel de témoignages dont j'assume la subjectivité sans avoir à juger».

«Ce n'est pas un livre universitaire, mais un essai portant un regard subjectif, plein de tendresse et néanmoins non exhaustif sur la société algérienne dans ses différents secteurs.» C'est ainsi que le présente Nouredine Azouz modérateur de la conférence qui s'est tenue samedi à l'IFA. De quoi s'agit-il? de la présentation du livre Algérie, Lignes de vie d'un peuple, publié en Algérie chez Chiheb Editions et en France aux Editions Ateliers Henry Dougie sous le titre Les Algériens si méconnus. Pourquoi un tel sujet? Pour Thierry Perret, auteur ayant exercé quelques années en Algérie en tant qu'attaché culturel auprès de l'ambassade de France, ce livre est né d'un désir de dire aux Français d'abord, ce que sont devenus les Algériens après la parenthèse de la décennie noire et de rendre compte ainsi «d'un mouvement qui s'est opéré dans la société dont les Algériens eux-mêmes ne sont pas très convaincus». N'étant pas un livre d'analyse comme ce fut le cas pour son précédent livre sur le Mali, le propos de ce livre, explique son auteur, est de «montrer et faire parler des acteurs engagés dans le mouvement social de leur pays, des témoignages différents de ce qu'on a l'habitude d'entendre». Ce livre nous apprend-on (puisque à l'heure ou nous rédigeons et assistons à cette conférence nous ne l'avons pas encore en notre possession), est composé de plusieurs portraits qui illustrent des thématiques diverses en vue d'être un livre destiné au grand public. Pour ce faire, Thierry Perret qui évoque le côté vivant de ces témoignages préfère parler de «butinage» dans le choix des intervenants pour dire cette «topographie personnelle d'une certaine Algérie», d'où le regard subjectif qu'il assume totalement. Ces acteurs forts qui font bouger les choses en Algérie et qu'il a choisi sciemment de faire parler, constituent, estime-t-il des «indices» d'une évolution dans tous les secteurs poussés par une jeunesse à la vitalité inquiète, qui hésite entre les appels contradictoires de la religion et de la consommation de masse. Si l'aspect culturel domine le livre, d'autres domaines comme l'économie via des personnalités connues comme Slim Athamni de Rouiba sont également évoqués. Mais face à ce mouvement social qui prévaut dans la société, il en découle pour Thierry Perret aussi un certain blocage constaté çà et là dans l'esprit des gens, dû également aux traumatismes liés à l'après-décennie noire. Si certains y voient des horizons bouchés, d'autres font tout de même bouger les choses contrairement à l'ambiance un peu pessimiste qui règne. Du mouvement au blocage, il n'y a qu'un pas, en effet, qui est l'impasse. Mais, pour Thierry Perret si l'avenir du pays réside incontestablement entre les mains des femmes, cet avenir ne leur sera pas facile pour autant. Il constatera franchement d'ailleurs, que les femmes ont plus de perspectives que les hommes à qui on a ôté une certaine forme de pouvoir et d'autonomie. Un autre sujet corollaire est la montée du «conservatisme religieux exacerbé», dont il dira ne pas l'avoir «observé profondément» puisqu'il saute aux yeux et d'aucuns le savent. Mais si les initiatives des uns et des autre, notamment dans le monde associatif sont bel et bien là, Thierry Perret s'interroge quant à leur portée concrète sur le terrain. Revenant à la culture, M.Thierry Perret relèvera «le caractère explosif» de celle-ci au courant de ces dix dernières années, notamment dans le domaine visuel dont le cinéma, où fait- il remarquer, de nombreux cinéastes ont émergé lesquels faisaient des courts-métrages avant de se tourner aujourd'hui vers les longs-métrages et glanent des prix un peu partout dans le monde, sans pour autant jouir d'une grande reconnaissance dans leurs pays et cela en raison du manque d'infrastructures de diffusion pour les accueillir. Parmi les autres «signes» de l'évolution de la société algérienne, il donnera comme exemple l'ouverture des artistes algériens vers les musiques du monde, en faisant appel à de la fusion, tout en étant respectueux de leur patrimoine musical, citant pour ce faire à la fois Nouredine Saoudi ou encore Amel Zen, mais aussi le festival de la BD etc. L'auteur de Algérie, Lignes de vie d'un peuple, dira qu'il y a «une génération qui en veut, mais il n'y a pas de structures pour accompagner ces mouvements ou motivations».Pour Thierry Perret, «la culture administrée, ça ne marche pas. L'état n'est pas créateur mais accompagnateur». L'invité de l'IFA expliquera encore que ce livre est composé d' «indices de progression» portant un regard «optimiste mais raisonné sur la société, via un panel de témoignages dont j'assume la subjectivité sans avoir à juger», fera-t-il remarquer. Aussi, si la politique ne l'a pas intéressé, celle-ci souligne-t-il, est tout de même présente sans être au coeur de ses préoccupations. Et si changement il y a, il devra sans doute s'opérer et «venir de la nouvelle génération qui n'a pas été touchée par le terrorisme», conclut-il.