SEMAINE DU FILM D'ANIMATION À L'IFA Projection, atelier et débat

Pour la première fois, l'Institut français d'Algérie organise une semaine dédiée au film d'animation, occasion unique en Algérie de découvrir les derniers chefs-d'oeuvre du cinéma d'animation français dont la plupart ont déjà été maintes fois récompensés lors des festivals internationaux de cinéma et de cinéma d'animation. Chacun des films s'accompagnera de rencontres et d'ateliers avec certains membres des équipes des films qui feront spécialement le déplacement.

Dessins animés, images de synthèse ou encore animation en volume (marionnettes, pâte à modeler...), le cinéma d'animation français fait preuve d'une vitalité exceptionnelle et connaît un large succès auprès du grand public. Il permet la rencontre enchanteresse du cinéma et des arts plastiques, laissant une grande liberté à l'imagination des artistes, le film d'animation ravit les enfants mais pas seulement... Le film «le Petit Prince» qui fera l'ouverture de cette semaine thématique en partenariat, a fait pas moins de 15 millions d'entrées dans le monde lors de sa sortie en 2015. Après la projection du film Avril et le monde truqué de Franck Ekinci et Christian Desmares (1h45'), marquée par la présence de Benjamin Legrand, scénariste de la BD de Tardy et du film, hier, l'IFA a accueilli l'équipe du film Dofus de Jean-Jacques Denis et Anthony Roux (1h47') et ce, pour un atelier professionnel, lequel film a été projeté en soirée en présence de Fabrice Nzinzi, réalisateur de Fafah Togorah et Storyboarder de la société Ankama. Aujourd'hui au menu Mardi 15 novembre 14h30: projection du film Ma vie de courgette de Claude Barras (1h06') Prix Cristal du long métrage Festival du film d'animation d'Annecy 2016 Prix du public Festival film d'animation d'Annecy 16h30: projection du film Mune, le gardien de la lune de Alexandre Heboyan et Benoit Philippon (1h26). En présence du réalisateur Alexandre Heboyan Mercredi 16 novembre 18h30: Projection du film Tout en haut du monde de Rémi Chayé (1h20 ). Prix du public, Festival d'animation d'Annecy 2015.