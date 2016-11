LE FESTIVAL DIMAJAZZ AURA-T-IL LIEU? L'ONCI ne donne pas son accord pour la dette de 1 milliard de centimes

Par Ikram GHIOUA -

Annoncé à la grande salle de spectacle du Zénith, la quatorzième édition du Festival international DimaJazz, peut ne pas avoir lieu cette année.

Pour cause, le commissariat de cet évènement n'a pas encore obtenu l'accord des responsables de l'Office national de la culture et de l'information, qui gère le Zénith. C'est ce qui nous a été confirmé hier par l'un des responsables de l'Onci.

Le commissariat du festival ne s'est toujours pas acquitté de ses dettes de l'année dernière dont la somme est de 1 milliard de centimes.

Ce qui a provoqué un sérieux litige entre l'Onci et le commissariat du festival qui insiste pour organiser le festival à la grande salle de spectacle.

Ceux-la même pour faire pression annoncent sur leur page que le festival aura lieu quand même au Zénith, ce qui a étonné les responsables de l'ONCI qui nous ont formellement confirmé qu'aucun accord n'a été exprimé que ce soit par écrit ou même verbalement.