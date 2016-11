FORMATION DE JEUNES ARTISTES AU 4 E ART "Tfarjou", nouveau spectacle théâtral en montage à Oran

Les planches du «Petit Théâtre» de l'association culturelle «El-Amel» d'Oran vibrent ces jours-ci au rythme du montage d'une nouvelle pièce intitulée «Tfarjou» (admirez le spectacle), entrant dans le cadre de la clôture de formation d'une vingtaine de jeunes artistes, a-t-on appris lundi du responsable de ce programme.

La mise en valeur du patrimoine culturel immatériel constitue le thème essentiel de cette nouvelle création couronnant plus de deux mois d'apprentissage théorique et pratique aux techniques du 4ème art, dispensé au profit de la 16ème promotion de jeunes talents, a précisé à l'APS Mohamed Mihoubi, président de l'association «El-Amel» et animateur de la formation.

Différents volets du folklore algérien, dont la poésie, la danse et la chanson, seront interprétés sur scène par l'ensemble des stagiaires, sous la forme traditionnelle dite «halqa», a-t-il indiqué avant de signaler que la présentation publique est prévue en décembre prochain au Conservatoire municipal «Ahmed Wahby» d'Oran.

Ce nouveau spectacle sera dédié au regretté comédien du Théâtre régional d'Oran «Abdelkader Alloula» (TRO), Mohamed Belaroussi (1953-2013), a fait savoir Mihoubi, rappelant que cet artiste s'était illustré par son excellente qualité de formateur en plus de son parcours riche en prestations scéniques.

L'association culturelle «El-Amel» s'attelle également aux préparatifs d'une manifestation artistique intitulée «Semaine théâtrale», qu'elle compte organiser en 2017 à l'occasion du 40ème anniversaire de sa création.

L'investissement continu dans la formation des jeunes talents a aussi connu une belle avancée depuis 2015, suite à la création du «Petit Théâtre», structure légère de 70 places permettant l'organisation optimale de stages, de répétitions et de spectacles au siège-même de l'association.

Parallèlement à son investissement dans la formation des jeunes talents, Mihoubi est également réputé pour ses «one-man-show» humoristiques comme «Ana naqra... ma neqrach!», «One, two, three, viva l'Algérie!», «Mir ou rabi kbir», «Algérien et fier» et «Rani m'choumer». En outre, il avait assuré en 2012 la direction artistique de l'épopée «Abtal El-Djazaïr» (les héros de l'Algérie), écrite et mise en scène par Mohamed Belfadel à l'occasion du 58ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954.