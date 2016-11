TR CONSTANTINE La pièce "Leilat dem" chaleureusement accueillie par le public

La pièce «Leilat dem» (nuit de sang) produite par le théâtre régional de Constantine (TRC) et dont la générale a été présentée dimanche soir, a été chaleureusement accueillie par un public nombreux. Admirablement rendue par neuf artistes soigneusement choisis parmi trois générations d'acteurs, la pièce, écrite par le romancier algérien Habib Sayah et mise en scène par Karim Boudchiche, a replongé l'assistance, à travers une succession de scènes, dans les années 1990, dévoilant les séquelles de la décennie noire sur la société algérienne.

Le spectacle commence par le personnage du jeune appelé du Service national Aziz (Karim Boudchiche), recevant la nouvelle de l'assassinat des membres de sa famille (père, mère et soeur) par le terroriste, appelé fils de Nouara, personnage campé par Atika Belezma.

L'endeuillé se jure alors de se venger, chose qu'il concrétisera 6 ans après. Les événements se succèdent et Aziz se retrouve poursuivi par la loi pour s'être rendu justice tout seul. Il est contraint aujourd'hui de fuir et de s'éloigner de sa dulcinée Nadira (Nedjla Tarli) qu'il ne verra désormais qu'en cachette. C'est dans cette situation inconfortable qu'Aziz trouvera le soutien indéfectible de Belkacem (Abdallah Hamlaoui), le vieil ami de son défunt père, connu pour ses faits d'armes durant la guerre de Libération nationale et pour s'être farouchement opposé à toute forme de violence lors de la décennie noire. Si la pièce «Leilat dem» dépeint une période de l'histoire du pays où la violence l'a remporté sur le dialogue, elle n'a pas omis de souligner les aspirations d'hommes et de femmes libres à tourner la page et à ce que l'Algérie vive en paix, affirment beaucoup de spectateurs.

Le spectacle a également mis en avant la capacité du peuple algérien à surmonter et à faire face aux différentes crises politiques et socio-économiques qui ont prévalu lors des années 1990. A l'issue du spectacle, Habib Sayah a fait part de sa joie de voir son texte prendre ainsi forme sur les planches du TRC, soulignant qu'il n'a jamais eu l'occasion auparavant d'aborder le sujet de la décennie noire à travers son oeuvre. «Leilat dem» sera présentée trois jours d'affilée sur les planches du TRC et prendra vraisemblablement part à la onzième édition du Festival du théâtre amateur prévue à Alger du 23 au 30 novembre, a-t-on souligné.