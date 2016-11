«RA'IHAT EL HOB» Un roman d'Aïda Khaldoun sur l'univers bédouin

L'auteure algérienne Aïda Khaldoun publie «Ra'ihat El Hob», un roman en langue arabe sur l'univers bédouin d'Algérie évoquant à travers une écriture dense et chargée de thèmes comme l'amour et le «choc» de l'urbanisation. Dans ce roman de 118 pages- paru chez Mim et dont le titre peut être traduit par «L'odeur de l'amour»- Aïda Khaldoun propose une fiction intimiste où un nombre réduit de personnages peuple les grands espaces steppiques aux portes du désert algérien. Centré sur la figure de la jeune bergère Aouicha, ce récit en deux parties se déroule également en ville, un environnement décrit sous l'angle du dilemme sociologique de l'urbanisation auquel se sont confrontés les bédouins à différentes époques. Plus proche de la biographie sentimentale que du roman à intrigue, «Ra'ihat El Hob» fait ainsi découvrir les interrogations existentielles d'Aouicha, ses questionnements face à l'éveil de son propre corps dans un milieu hostile à cette évolution des sens ou encore ses rapports aux autres personnages du roman. Ce dernier point s'illustre particulièrement lorsqu'il s'agit pour l'auteure d'évoquer Qamra, une jeune femme qui tombe enceinte hors mariage et qui finira par avorter avant de s'établir en ville, comme l'héroïne du roman. Outre la mise en parallèle de ces deux destins contrariés, la romancière fait preuve, dans cette oeuvre, d'une attention particulière aux traditions féminines bédouines, tout comme elle développe une poétique des odeurs, des sons et des objets de ce monde de vie qu'elle évoque avec nostalgie et symbolisme. Longtemps absente de la scène littéraire algérienne, Aïda Khaldoun est l'auteure de «Wahdahou Yaâlam» (Lui seul sait), un premier roman très remarqué à sa parution.