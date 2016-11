11E ÉDITION DU FNTP 17 spectacles en compétition

Le 11e Festival national du théâtre professionnel (Fntp) prévu du 23 novembre au 2 décembre à Alger a programmé 17 pièces de théâtre pour être en compétition, a indiqué mercredi dernier le commissariat du festival dans un communiqué.

Outre le Théâtre national algérien (TNA) Mahieddine-Bachtarzi en lice avec la pièce «Torchaka», 13 autres théâtres régionaux et deux compagnies participent à l'édition 2016 du Fntp.«Boulemhayen» du théâtre régional de Tizi-Ouzou, «Louiza» d'Annaba, «Chaka Zulu» de Guelma, «Nuit de sang» de Constantine et «El Imbrator» (l'Empereur) de Souk Ahras, figurent parmi les pièces de théâtre en lice. Quatre spectacles, dont le monologue «Hna Hakda» du metteur en scène Mezghache Toufik, seront présentés hors compétition à la salle de cinéma «Casino», Ech Chabab actuellement, restaurée ces dernières années par la commune d'Alger-Centre.

En marge des représentations, des conférences et rencontres sur la critique, la mise en scène et le théâtre universitaire sont au programme de ce festival.

Une rencontre, organisée en collaboration avec l'université d'Alger, est consacrée aux procédés de mise en scène dans le théâtre algérien comparé aux autres théâtres dans le monde, selon les organisateurs.