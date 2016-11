ONCI Premiers contrats de distribution cinématographique

L'Office national de la culture et de l'information (Onci) a signé les premiers contrats de distribution cinématographique de cinq oeuvres appelées à être distribuées prochainement, a annoncé mercredi le directeur général de l'Onci, Lakhdar Bentorki. S'exprimant sur les ondes de Radio culture, Lakhdar Bentorki a indiqué que ces films internationaux seront distribués et projetés dans les villes d'Alger, Boumerdès, Oran, Tipasa et Constantine, au «plus tard début décembre», en attendant d'intégrer d'autres villes au programme. Après un réaménagement de son statut en 2013, l'Onci compte désormais parmi ses prérogatives la production cinématographique, l'acquisition de droits de diffusion et la distribution de films. Le directeur de l'Onci a également indiqué que l'office disposait actuellement de matériel de projection (Digital Cinema Package) et que d'autres contrats de distribution et un élargissement du réseau de salles sont prévus pour 2017.

Evoquant les activités théâtrales de l'Onci, Lakhdar Bentorki a annoncé que l'office projetait de créer des festivals arabes du théâtre universitaire et du théâtre pour enfant, dans le cadre de la convention signée avec l'Instance arabe du théâtre.

L'office prévoit également d'organiser à partir du 10 janvier 2017, selon son directeur, le 9e Festival arabe du théâtre, indiquant que le choix était entre Alger et Oran pour accueillir la manifestation. Répondant à une question sur le 14e Dimajazz prévu du 19 au 24 novembre à la salle Ahmed Bey de Constantine, Lakhdar Bentorki n'a pas infirmé la tenue de ce festival dédié au jazz dans cette salle gérée par l'Onci. Il a cependant insisté sur l'«obligation du commissariat (du festival) de régler les dettes de l'édition 2015», en précisant que l'entretien de cette salle, «à caractère commercial», coûtait «plus de 70 millions de dinars par an» et qu'il était «impossible pour l'office de la céder gratuitement». Sur son programme rendu public, le commissariat du 14e Dimajazz avait annoncé la tenue du festival à la salle Ahmed Bey.