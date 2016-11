GALERIE AICHA HADDAD Le plasticien Mohamed Chafa Ouzzani expose

L'artiste-peintre Mohamed Chafa Ouzzani, expose depuis samedi, à la galerie Aïcha Haddad à Alger, une trentaine d'oeuvres axée sur le thème de la libération de la création. Organisée par l'Etablissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger, cette exposition réunit une trentaine d'oeuvres du plasticien dénotant pour la plupart d'un rapprochement avec l'architecture et l'archi-peintre dans un univers riche en couleurs. Plusieurs oeuvres de Mohamed Chafa Ouzzani traitent dans un style abstrait de la libération et de la liberté de l'esprit et de l'imaginaire, exploitant, dans une série de tableaux, la géométrie de manière décalée pour évoquer des concepts et non des maquettes rigides. Faites de petites formes géométriques composant des symboles ou des figures évoquant la libération de toutes les contraintes, l'élévation ou encore l'énergie et la liberté de création portées par une palette de couleurs riches et chatoyantes. Dans une autre série dédiée à la ville, l'artiste dévoile des visions décalées de la cité et des constructions, en couchant sur la toile ce qui est irréalisable en architecture.

Dans un style particulier, Mohamed Chafa Ouzzani attribue des mouvements et des émotions à des bâtisses libérées des contraintes de l'architecture.

Né en 1967 à Alger, Mohamed Chafa Ouzzani est architecte de formation et concepteur de plusieurs édifices. Il pénètre le monde de la peinture en exposant ses premières oeuvres, dans un style semi-figuratif au début des années 1990, avant de se consacrer à partir de 2011 à un travail plus abstrait, confie le peintre, qui expose en Algérie et en France. L'exposition de Mohamed Chafa Ouzzani se poursuit jusqu'au 5 décembre prochain.