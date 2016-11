SALON DU LIVRE DE TIZI OUZOU Nabile Farès revient cette semaine

Par Aomar MOHELLEBI -

Un homme et un riche parcours littéraire

La neuvième édition du Salon Djurdjura du livre, qui se tiendra du 24 au 29 novembre à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou se veut un hommage aux regrettés écrivains Nabile Farès, Mohamed Brahim Salhi et Fanny Colonna.

Ce Salon du livre sera une tribune pour les écrivains de la région afin d'y animer des conférences ainsi que des séances de ventes-dédicaces pour leurs li-vres, souligne les organisateurs de la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou qui précisent que le thème choisi pour la neuvième édition du Salon Djurdjura du livre c'est: «de l'anthropologie au patrimoine, le chemin menant à soi». En plus des activités programmées à la Maison de la culture du centre-ville, plusieurs autres espaces abriteront des animations littéraires. C'est le cas de la bibliothèque de lecture publique où auront lieu des expositions en hommage aux intellectuels Nabile Farès, Mohamed Brahim Salhi et Fanny Colona ainsi que des expositions-ventes de livres avec les maisons d'édition participantes en plus des ventes-dédicaces. Parmi les conférenciers qui interviendront lors de ce salon afin d'apporter des témoignages vivants sur les trois écrivains suscités on peut citer Rachid Bellili, sociologue, écrivain et chercheur, Boudjemaâ Aziri, directeur de l'enseignement et de la recherche au Haut Commissariat à l'amazighité, Azeddine Kenzi, enseignant en sociologie berbère au département des langue et culture amazighes de l'université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, Mohamed Akli Hadibi, Saïd Chemakh, Hamid Bilek, de la même université.

Le Salon du livre de Tizi Ouzou comprendra plusieurs journées thématiques comme celle consacrée au thème de «Un livre, un ami» ou encore celle réservée aux présentations de livres de contes pour enfants comme «Le vilain petit canard» de Fadhila Messaoudi, «La Gifle» de Ouarda Baziz Chérifi... L'espace pour enfants recevra un atelier d'écriture et illustration sous le thème «Une histoire à moi» au profit des élèves de l'établissement scolaire «Les frères Guerguache Base 05», animé par les cadres de la bibliothèque principale de lecture publique. Une autre journée thématique se tiendra et tournera autour du thème, «Le livre, un voyage dans l'imaginaire». Au volet des rencontres littéraires, une séance est prévue avec l'écrivain de langue amazighe Rachid Boukherroub, lauréat du prix Assia Djebar du meilleur roman en 2015, décerné à l'occasion du Salon international du livre d'Alger (Sila). D'autres écrivains conviés au Salon du livre de Tizi Ouzou animeront d'autres débats sur des thèmes comme la lecture et l'enfant, avec Zoulikha Touati, le livre de A à Z au profit des élèves de l'établissement scolaire «Lycée du 20-Août» de Tizi Ouzou, animé par les cadres de la bibliothèque principale de lecture publique. Quant au thème du Salon du livre, une conférence sera animée sur la question de «l'anthropologie au patrimoine, le chemin menant à soi» par Yacine Sid Ahmed, anthropologue et journaliste. Notons enfin que le programme du même Salon du livre comprend une table ronde sur le thème: «Lire pour le plaisir: le rôle de l'école dans l'éducation à la lecture». Elle sera animée par Mhadjbi Aïssa, enseignant à l'université d'Alger (département de bibliothéconomie), Sellal Achour, expert des archives et enseignant à l'université d'Alger(département de bibliothéconomie), Djazaïri Samir, enseignant à l'université d'Alger (département de bibliothéconomie), Ali Ahmed Mohamed, représentant de la direction de l'éducation de Tizi Ouzou, représentant de l'association des parents d'élèves de Tizi Ouzou et Merahi Youcef, écrivain. De nombreux auteurs ont été invités par la direction de la culture afin de prendre part à ce Salon du livre à l'instar de Lynda Koudache, Ramdane Lasheb, Ahcène Meriche, Idir Bellali, Nadir Bensegueni (Lauréat du 1er Prix du Concours national de poésie en français organisé par l'établissement Arts et Culture), Rabah Tabti, Jacques Fournier, Hamdane Mokrani, Mohamed Yakouren, Mohamed Ghobrini...