FESTIVAL CULTUREL INTERNATIONAL DE MUSIQUE SYMPHONIQUE D'ALGER La France invité d'honneur

Par O. HIND -

La 8e édition se tiendra du 30 novembre au 04 décembre 2016 au nouvel opéra d'Alger Boualem Bessaïh.

La 8e édition du Festival international de musique symphonique, se tiendra cette année à l'opéra Boualem Bessaïh d'Ouled Fayet. Pour ce faire, il était donc normal que cette édition qui se déroulera dans ce grand antre de la musique classique mette à l'honneur le chant lyrique. Restrictions budgétaires obligent, le festival passe de huit à cinq jours, mais sans se départir de sa fidele et professionnelle ténacité à toute épreuve. 14 pays, dont l'Algérie prendront part à cette manifestation.

La France sera le pays mis à l'honneur, et sera présente avec quatre chanteurs lyriques français de renommée internationale. Côté hommage, le festival rendra grâce à de grandes pointures de la musique universelle. On citera la Mama Africa, alias la grande chanteuse sud-africaine Myriam Makeba, le compositeur italien Ennio Morricone et Mahboub Bati, un autre auteur-compositeur qui a marqué la musique chaâbie algérienne. On n'omettra pas de signaler la participation exceptionnelle de notre soprano, Amel Brahim Djelloul, qui sera accompagnée par un baryton français. Celle-ci fera en fait la soirée d'ouverture à 19h qui sera animée par l'Orchestre symphonique national sous la direction du chef d'orchestre Amine Kouider.

Le lendemain, place aux quatre pays participants qui se produiront successivement avec leurs formations respectives comme le veut la tradition. Au menu du jeudi 2 décembre, l'Afrique du Sud, le Japon, la Syrie enfin la Tunisie.

Le lendemain, vendredi 2 décembre à 18h30 ce sera le tour de l'Espagne, l'Autriche, et enfin pour clore en beauté cette soirée la France (invité d'honneur). Le samedi 03 décembre se produiront sur les prestigieuses planches de l'Opéra Boualem Bessaïh les musiciens de la Suède, suivront ceux du Mexique et enfin de la Corée du Sud. La soirée de clôture du Festival international de musique symphonique d'Alger qui prendra fin le dimanche 4 décembre sera marquée par la participation raffinée de l'Allemagne, suivie de l'Italie et enfin de la Chine qui clôturera en apothéose ce festival. La Chine, qui pour rappel, est le pays qui a offert à l'Algérie ce somptueux bijou architectural qu'est l'opéra de Ouled Fayet.

A noter que le prix du ticket d'entrée est fixé à 300 DA. Une conférence de presse sera tenue par le commissaire du Festival, Abdelkader Bouazzara, le 26 novembre à 11h au siège de l'Institut national supérieur de musique, sis 13, avenue du 1er-Novembre, Alger.