COSMOS ET IBN KHALDOUN Cinéma à gogo

Le film qui réunit Ben Affleck et Anna Kendrick à l'écran accompagnera les prolongations de «Miss Peregrine», «Les 7 mercenaires» et autres «Les Trolls» au niveau de la salle Cosmos, située à Riad El Feth.

Les projections varieront d'une à trois par jour, toujours avec un programme spécial enfants en matinée de week-end.

Pour rappel, la salle Ibn Khaldoun a également dévoilé son programme et ce dernier se poursuit jusqu'au 1er décembre, avec entre-autres «Inferno» à l'affiche. A ses côtés, «Les 7 mercenaires» et

«Jack Reacher 2» entament leur 3ème semaine, à raison d'une projection par jour.

«Angry Birds», sorti en mai dernier, devrait quant à lui faire le bonheur des enfants.

Côté prix, «Jack Reacher» s'affiche à 700 DA, «Inferno» et «Les 7 mercenaires» à 600 DA et «Angry Birds» à 200 DA.



Programme cinéma Cosmos:

Mercredi 23 novembre:

17h: Les 7 mercenaires

Jeudi 24 novembre:

17h: Mr. Wolff

Vendredi 25 novembre:

14H30 Cigogne et cie

16h: Les trolls

18h: Mr. Wolff

Samedi 26 novembre

11h: Les Trolls

14h: Cigogne et cie

16h: Miss Peregrine

18h: Mr. Wolff