JOURNÉES DU FILM ALGÉRIEN À AMMAN Une opportunité pour faire connaître le cinéma algérien

La cinquième édition des Journées du film algérien qu'abrite depuis lundi la capitale jordanienne Amman sera une occasion «unique» pour faire connaître au citoyen jordanien la production cinématographique algérienne, estime une responsable de la «Royal Film Commission» de Jordanie (RFC). Dans une déclaration à l'APS, la directrice de l'information et de la culture à la RFC, Nada Doumani, a révélé que cette cinquième édition offrait «à la partie jordanienne l'opportunité de diffuser des films algériens et de les faire connaître auprès du citoyen jordanien».

Par ailleurs, Mme Doumani a révélé que la RFC était «heureuse d'organiser cette manifestation culturelle algérienne qui permettra au cinéphile jordanien d'admirer tout au long de cette manifestation, des films qui reflètent les valeurs et la richesse de la production cinématographique algérienne».

Les échanges en matière de cinéma entre l'Algérie et la Jordanie revêt «une importance capitale sur le plan culturel, en ce sens qu'il contribue au rapprochement entre les deux peuples» estime la même responsable. Interrogée sur la nature des films projetés lors de ces journées, l'interlocutrice a indiqué que le choix porté sur ces films «s'est fait de concert avec l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel à laquelle un mémorandum d'entente nous lie et dont les clauses ont été réactivées au cours de cette année s'agissant de l'échange entres les deux parties».

Mme Doumani a également exprimé le voeu de voir les efforts déployés en faveur de la coopération bilatérale dans le domaine cinématographique aboutir à la conclusion d'un contrat de production cinématographique dans les plus brefs délais, affirmant que les citoyens,jordaniens et arabes «afflueront en grand nombre à la salle Rainbow'' pour assister à la projection des films algériens de valeur». Trois films seront projetés au cours de ces journées, à savoir Maintenant, ils peuvent venir réalisé par Salem Ibrahimi, Point de fuite réalisé par Mehdi Labidi et H'na Barra (Nous, dehors) de Bahia Benchikh Lefgoune. Il est à signaler, par ailleurs, que la projection de ces films sera suivie de débats animés par des spécialistes. Il est à rappeler que la «Royal Film Commission de Jordanie (RFC)» organise en collaboration avec l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel et pour la 5ème année consécutive «les Journées du film algérien» à Amman et «les Journées du film jordanien» à Alger, et ce, en vue de faire connaître les récentes réalisations cinématographiques enregistrées dans les deux pays.