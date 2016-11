LE RECUEIL «CRIS DE DÉSOLATION» DE BACHIR SAHRAOUI AU SILA 2016 Un ouvrage beau et poignant

Par Abdelkrim AMARNI -

Deux ans de «cavale» pour pouvoir le publier.

C'est en 2015 que ce recueil de poésies «attrayant, magique, fascinant...» avait été signé par son auteur Bachir Sahraoui. Ce fut lors du 20ème Salon international du livre d'Alger (XXème Sila) que fit son apparition ce recueil si précieux «Cris de désolation». Des délices de poésie s'égrènent sur quarante-quatre pages écrits en arabe littéraire, pour nous dire, après deux longues années d'efforts jonchés d'obstacles avant son édition, combien la vie mérite d'être vécue. Les thèmes abordés ne sont pas pourtant à l'eau de rose, mais titillent tellement notre ego quant à nos rêves, nos espoirs, nos déceptions et notre désolation...mais aussi nos voeux de débusquer et sanctionner quelque part tous ces malfrats qui nous «trompent», qui nous «mentent», qui nous font «mal»...N'était-ce ce pamphlet en hommage à la beauté guerrière de Tin Hinan, et celui rendu à l'amante fidèle Mumtaz Mahal, femme «persane de sang, Indienne de tête» mais néanmoins adorée de Châh Jâhan. Citons aussi la célèbre et non moins sage réplique de Diogène le Cynique «ôte-toi de mon soleil» qui s'adressait au grand et redoutable Alexandre le Grand». Ces belles évocations viennent adoucir la peine et la tris-tesse qui nous envahissent après la lecture du poème sur «Les cancéreux»... Le lecteur ne peut que se délecter devant la beauté de ces poèmes «écrits dans la douleur pour que le silence explose» et «issus de son vécu et de son entourage» comme le dit l'auteur Sahraoui dont l'ambition est de «faire naître une poésie dotée de créativité». Bachir Sahraoui est écrivain, poète algérien, né à Sétif. Il écrit en langue arabe, en français et en «langue populaire» pour que soient clamées ses poésies nées du terroir. Disciple du grand professeur de littérature arabe, Mohamed Salah Essedik, son maître et son père spirituel, lequel a édité jusqu'à 116 titres, Sahraoui venu au monde un certain 29 mars 1959, contribue, par ses nombreux articles publiés dans plusieurs journaux nationaux et d'obédience indépendante édités en langues arabe et française. Avec simplicité et reconnaissance, le «poète à l'esprit nomade», «remercie» les éditions Dar Athmania qui «ont placé cette confiance en moi et ont édité ce recueil inspiré de mon vécu, mon entourage», a-t-il témoigné à la presse lors de la tenue du Sila. L'ouvrage de Sahraoui se décline en plusieurs thèmes dont: «Cri d'un citoyen», «Hollywood», «Hymne d'un révolté», «La spiritualité», «Le soufisme», «Tromperies», «Les frères ennemis», «Les cancéreux», «Tin Hinan»...