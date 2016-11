7E FESTIVAL DE LA CRÉATION FÉMININE La récupération et la transformation au service de la création

La 7e édition du Festival national de la création féminine prévue du 24 au 29 novembre au Palais de la culture Moufdi-Zakaria (Alger) est placée sous le thème «Recup'art ou la récupération dans l'art». L'édition de cette année met en avant le talent créatif des femmes algériennes en montrant comment elles récupèrent et transforment des matières premières telles que les déchets de palmier, certaines épices et la laine et comment elles recyclent certains matériaux comme le plastique, les vieux journaux, les cartons et le papier pour les revaloriser en leur donnant une nouvelle vie. Lors de la présentation du programme de cette 7e édition, la commissaire du festival, Hamida M'hamsadji Agsous, a précisé que le thème choisi avait pour but de montrer au public des traditions ancrées dans la société et perpétuées par les femmes algériennes qui, soucieuses de ne rien gaspiller, ont toujours fait preuve d'ingéniosité dans l'art de la transformation des différents produits disponibles dans les cuisines pour en faire des mets innovants. Pour la commissaire du festival, la transformation et la récupération est un thème d'actualité dans le monde entier. Outre les expositions qui feront découvrir le talent d'une trentaine de femmes venues de plusieurs wilayas du pays, des ateliers de démonstration, des conférences et des tables rondes sont au programme de cette édition. Rekia Benkarima, maître artisane vannière de Ouargla, animera une conférence sur le thème «le palmier, patrimoine ancestral et enjeu de développement». Salima Badjaja Mazri, architecte et styliste, animera une conférence sur «les matériaux de récupération dans l'architecture» alors que la plasticienne Meriem Aït El Harra se penchera sur «l'art récupération ou la récupération dans l'art». Les participantes animeront, par ailleurs, une table ronde sur «la récupération et le recyclage des papiers et des cartons». Cette 7e édition sera clôturée par un spectacle musical qui sera donné par la troupe «Lemma Becharia» dirigée par Souad Asla. Un premier jury sélectionnera les trois meilleures exposantes et un second jury les meilleurs articles de presse consacrés à la manifestation.