POUR LES JEUNES AUTEURS Un prix national Rachid Mimouni en 2017

Un prix national du jeune auteur portant le nom du défunt romancier Rachid Mimouni sera créé en 2017 à l'occasion de la relance du colloque international dédié à cet écrivain, après une éclipse de plusieurs années, a annoncé lundi dernier à Boumerdès, l'universitaire Abdelhamid Bourayou.

«Ce prix sera remis par un comité scientifique qui sera installé ultérieurement», a ajouté M. Bourayou dans un point de presse, animé en perspective d'une journée d'études, jeudi prochain à la Maison de la culture de la ville de Boumerdès, sur l'oeuvre de Rachid Mimouni.

Le prix, a souligné cet universitaire qui est également membre du comité d'organisation du colloque, sera remis à la clôture de cette rencontre internationale qui sera dédiée à l'auteur du «Fleuve détourné», le 20 novembre 2017, coïncidant avec sa date anniversaire (20 novembre 1945).

Rachid Mimouni est décédé le 12 février 1995. M.Bourayou a fait part de la création d'un comité scientifique permanent chargé de la préparation du colloque, en coordination avec la direction de la culture et l'université de Boumerdès, dans l'objectif d'en faire une manifestation culturelle annuelle.

D'autre part, le directeur de la culture de la wilaya, Djamel Foughali, a signalé le lancement, dernièrement, d'une action pour la collecte des articles et essais publiés par le défunt romancier Mimouni en vue de leur réédition «pour perpétuer son oeuvre auprès des jeunes générations».

M.Foughali a souligné, à ce propos, que des efforts étaient en cours en vue de «trouver une formule juridique» qui satisfera la famille de Mimouni et les maisons d'édition détentrices des droits d'auteurs, en vue de la réédition d'un nombre de ses oeuvres.

Selon son programme, cette journée d'études prévoit, outre une exposition et des projections mettant en exergue la vie et l'oeuvre de Rachid Mimouni, l'organisation d'un hommage à Abdelhamid Bourayou, en plus de l'animation de nombreuses communications sur les ouvrages de Mimouni.

Des hommes et femmes de lettres connus sur la scène littéraire algérienne, dont Abdelhamid Bourayou, Naouel Karim, Hmida Layachi, feront, à l'occasion, lecture de certains romans de Mimouni, à l'instar de «La ceinture de l'ogresse», «Chroniques de Tanger», «La malédiction» et «L'honneur de la tribu».

Outre la promotion et la réhabilitation de l'oeuvre de Mimouni, la manifestation constituera un cadre d'échanges pour les romanciers et jeunes auteurs participants, estiment les organisateurs.