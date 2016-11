BAHIA AMELLAL, ÉCRIVAINE, À L'EXPRESSION "Je parle de la Kabylie dans tous mes livres"

Par Aomar MOHELLEBI -

Après «Dans le giron d'une montagne» et «La ruche de Kabylie», l'écrivaine Bahia Amellal vient de publier, aux éditions Tafat de Béjaïa, un troisième livre intitulé: «La politesse en Kabylie» dont elle nous parle dans cet entretien.



L'Expression: Pour la troisième fois, nous constatons que vos livres demeurent ancrés dans l'espace géographique et sociologique de la région de Kabylie. Pouvez-vous nous expliquer cette fidélité à votre région natale?

Bahia Amellal: Pourtant, je n'aime pas le confinement et prône l'ouverture! Nonobstant, c'est en perçant l'âme et l'esprit kabyles que je pourrais m'ouvrir à d'autres sociétés et à d'autres cultures. Mes trois ouvrages auraient pu n'en constituer qu'un seul car en effet, la même région, la même époque et donc la même société, en font l'objet. Le giron d'une montagne est celui qui balaie tous les aspects que je souhaite mettre en avant dont entre autres, la politesse et les atouts des mouvements parascolaires mis en place par les missionnaires. Dans Le giron d'une montagne est celui qui m'a permis de m'imprégner de l'esprit campagnard kabyle et ce, grâce à ses personnages. Enfin, la fidélité à laquelle vous faites référence est à mon avis inculquée par les proches et aînés, restés très attachés à notre culture. Ce phénomène semble transmissible et c'est là la notion la plus intéressante à retenir.



En voyant le titre de votre livre, La politesse en Kabylie, la première chose qui suscite la curiosité d'un journaliste ou d'un lecteur est de savoir comment vous avez eu l'idée d'écrire un essai sur la politesse. Il doit y avoir une anecdote derrière cette idée!

L'idée est partie d'une observation devenue une curiosité et qui s'est transformée en cet essai. La politesse en Kabylie: de la vertu d'hier à la nécessité d'aujourd'hui. Enfant, j'accompagnais ma mère à la campagne et j'ai été frappée par le langage qu'elle utilisait dans l'enceinte villageoise quand elle croise un homme ou une femme. Les échanges étaient fluides, prolixes, réciproquement respectueux, avec une rime, où la notion de souhait est omniprésente et tout cela pendant de longues minutes pour exprimer à l'Autre sa déférence. Ce langage ainsi que les gestes et attitudes qui les accompagnent, diffèrent de ceux que ma mère utilise en ville. Là, les échanges sont plus brefs, légers et limités dans le temps. C'est le propre de la vie citadine. La politesse campagnarde, ancienne dans ses sources, ne peut pas se transposer telle quelle dans l'espace citadin, mais elle trouve sa modernité dans son rôle et sa philosophie.



Même si le titre de votre livre pourrait suggérer le contraire, il n'en demeure pas moins qu'en lisant on découvre qu'à travers le thème générique de l'ouvrage, se défile une analyse touchant à de nombreux aspects de la vie en société dans la région kabyle, qui ne se limite pas uniquement au thème de l'intitulé de l'ouvrage. La politesse, c'est donc tout cela à la fois?

La politesse est ce langage sociétal mis en place par une communauté au fil des siècles de réflexion et d'ajustements. Elle est à la fois empreinte de valeurs morales, compatibles avec le milieu campagnard, imbibée de spécificités régionales et a joué le rôle de ciment dans le réseau sociétal kabyle où la solidarité était de mise. Elle est le produit d'un effort individuel et collectif pour une bonne organisation de la vie villageoise, pour une bonne régulation des relations interhumaines et pour la préservation de l'union. La vertu d'hier est cette intelligence collective qui a vu la nécessité de la politesse pour survivre. Ce peuple a ainsi accepté d'adopter ces codes parfois rigides et contraignants mais qui harmonisent leur société. Les vertus d'hier sont donc: la construction de ce langage sociétal, la compréhension de sa nécessité et enfin son adoption unanime. Toute la société dans son ensemble a contribué à sa transmission et à sa conservation. La colonisation française, cette pression supplémentaire qui s'est rajoutée à celles liées à la vie montagnarde kabyle, a exacerbé la solidarité de la communauté et a offert un objectif, voire un idéal commun à tous: la liberté. Ce mal colonial a scellé le destin d'un peuple qui n'avait pas d'autre choix que de préserver son union et la politesse vient jouer son rôle ici. Je vais loin dans ma conclusion et dis que la politesse a permis la sauvegarde et la survie de tout un peuple.



On peut donc penser que le thème de la politesse en Kabylie est un prétexte pour aller encore plus en profondeur dans plusieurs aspects de la culture kabyle...

Il est vrai que la politesse a modelé l'âme kabyle et a façonné son esprit. Ce langage sociétal ne peut s'étudier que si l'on s'appuie sur ce profil humain dont la philosophie de vie est puisée de la nature, dont les repères sont l'identité culturelle et la terre (tamurt); dont les principes sont entre autres, l'honnêteté, la justice, l'honneur, la solidarité et la dignité et enfin lehna d saha (la paix et la santé) sont les biens les plus précieux que l'on peut souhaiter à autrui. Ces catalyseurs ont produit la politesse que je décris, portant ces empreintes et qui plus est, est accessible à tous.



Actuellement, le consensus est acquis quand il s'agit de comparer la Kabylie d'antan à celle d'aujourd'hui. Et c'est le cas plus particulièrement quand il est question de politesse. On entend souvent dans la rue des commentaires du genre: avant, tout le monde se respectait; on était plus poli avant... A quoi est due cette dégradation à votre avis?

L'évolution est imparable et là n'est pas le problème. En tout temps et en tout lieu, la politesse campagnarde se distingue de la politesse citadine et là aussi nous ne devons pas faire de mauvais jugements. Là où la comparaison est permise, c'est quand on pense que les occupants de la ville après 62 étaient majoritairement des individus pétris par la politesse, mais le contexte citadin, en total décalage avec le mode de vie montagnard, fait perdre le cap aux nouveaux occupants non guidés dans leur transition.