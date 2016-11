UN RÉCITAL LYRIQUE À L'OPÉRA D' ALGER Les anges chantent pour vous

Par O. HIND -

A l'initiative de l'Office national pour la culture et l'information (Onci), l'opéra Boualem Bessaih, vibrera au son de la soprano Aurélie Loilier et la pianiste Qiaochu Li.

Pour l'occasion, les plus grands airs d'opéra extraits de «Carmen», «La Traviata», «Roméo et Juliette» ou «La Bohème» seront réinterprétés par les deux artistes. Après avoir obtenu un diplôme de fin d'études en piano et en solfège, Aurélie Loilier décide de se consacrer entièrement au chant lyrique. Elle obtient son DEM et se perfectionne auprès de Anita Garanca et Magali Damonte. Elle travaille actuellement avec Elène Golgevit. En 2011, elle obtient le Premier Prix du concours de chant de Béziers. Aurélie Loilier se produit sur les scènes françaises et européennes, mais aussi à Moscou, à Shanghaï, au Moyen-Orient (Kuwait, Bahreïn, Liban et Abu Dhabi), dans les pays Baltes (Riga), en Amérique du Sud (Colombie)... Sur scène, elle a interprété les rôles d'Elisetta (Cimarosa: Il Matrimonio Segreto et pris part à un des très nombreux festivals de musique lyrique. Elle a participé à de nombreux concerts et récitals en France et à l'Etranger, interprétant notamment le répertoire contemporain: créations de Federico Maria Sardelli au conservatoire de Venise avec l'orchestre de Novossibirsk; récital d'airs d'opéra avec l'Hermitage Ensemble à Moscou et au Richter festival de Tarusa en Russie; la mélodie: récital Debussy au Théâtre impérial de Compiègne avec François Chaplin et Jean-Claude Carrière; mais également la musique sacrée: le Requiem de Mozart, le Stabat Mater de Pergolesi, In furore iustissimae irae de Vivaldi, la Messe en Sol de Schubert, la Nelson Messe de Haydn, le Gloria de Vivaldi, la Passion selon Saint Jean de Bach au Théâtre de Fontainebleau, l'Exsultate jubilate de Mozart et des Missas brevis de Haydn en tournée en Ile de France, le Psaume 51 et des Cantates de Bach ainsi que le Salve Regina de Pergolesi lors des Journées lyriques de Chartres. Elle chante très régulièrement ce répertoire sacré à l'église de la Madeleine, l'église de Saint-Germain des Prés ainsi qu'à la Sainte Chapelle à Paris. Pour sa part, la pianiste Qiaochu Li est une véritable virtuose. Après des études avec Maître Zhang Jin au Central Conservatory of Music de Pékin, Qiaochu Li suivra en parallèle, le précieux enseignement de maître Xu Zhong. Elle remportera plusieurs concours en Chine dont le Prix spécial Bartok, the 13th Asia Piano Open Competition à Hong Kong, et le Grand Prix d'honneur du Concours Xinghai à Beijing. En forme de consécration, Qiaochu jouera en concerto à l'âge de 15 ans dans la prestigieuse salle de La Cité interdite de Pékin. En 2006, elle gagne le premier prix du Lisma International Music Competition à New York aux Etats-Unis, puis vient en France pour des études à l'Ecole normale de musique de Paris. Elle obtient en 2009 le diplôme supérieur d'exécution de piano dans la classe de Jeanine Bonjean et le diplôme supérieur de musique de chambre dans la classe de Geneviève Martigny. S'ensuivent de nombreux prix comme, en 2008, le premier prix du Concours Les Clés d'or, degré Excellence; en 2009, une Médaille d'or à l'unanimité avec félicitations 1ère nommée en degré Excellence du Concours Les rencontres du piano de Lagny-sur-Marne, etc....En 2010, elle obtient le diplôme d'études musicales (DEM) en piano à l'unanimité avec les félicitations du jury au C.R.R. de Paris, puis part en Allemagne poursuivre ses études à l'université des arts de Berlin (Universität der Künste Berlin) en piano. En 2012, elle obtient le diplôme DEM d'accompagnement au piano au C.R.R de Paris dans la classe d'Ariane Jacob et Philippe Biros et se perfectionne dans la classe de Jean-Marie Cottet. A la suite de quoi, elle reçoit le Prix d'honneur d'excellence au Concours international Léopold Bellan (musique de chambre) en trio. En 2013, elle est admise au Conservatoire national supérieur de musique de Paris dans la classe de Jean-Frédéric Neuburger (spécialisation accompagnement) et la même année, elle obtient coup sur coup, le premier prix du Concours international Léopold Bellan (accompagnement au piano), le diplôme supérieur de concertiste de piano à l'Ecole normale de musique de Paris dans la classe de Françoise Thinat et le diplôme à l'université des arts (UDK) de Berlin dans la classe de Jacques Rouvier. Qiaochu Li entend se consacrer à la musique de chambre et parcourt l'Europe et l'Asie avec des partenaires prestigieux comme Sébastien Guèze, Dominique de Williencourt, Jean Ferrandis, Fabienne Conrad, etc... Le Programme du récital de ce soir est très riche. Les amoureux de la musique lyrique auront à apprécier du Vincenzo Bellini, Norma: «Casta Diva», du Georges Bizet avec Carmen et le morceau «Habanera», du Vincenzo Bellini, du Charles Gounod, interprétant du Roméo et Juliette avec «Ah! Je veux vivre dans le rêve», du Frédéric Chopin,Franz Lehar avec la Veuve joyeuse, du Antonin Dvorak, Rusalka, du Charles Gounod, dans Faust, du Claude Debussy avec l'Isle joyeuse, du Giacomo Puccini, avec la Bohème et enfin du Giuseppe Verdi, dans la Traviata. Le prix d'accès à l'événement est de 1500 DA. Les tickets sont à acheter au niveau de la salle El Mouggar (Alger-Centre) et la salle Atlas (Bab El Oued), ainsi qu'au niveau de l'Opéra le jour J.