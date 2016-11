TIZI OUZOU 36.348 livres distribués en 2016

Par Aomar MOHELLEBI -

Ce chiffre est en hausse par rapport à l'année dernière où l'opération de don de livres était de l'ordre de 22.833 ouvrages distribués à 189 bénéficiaires.

Pas moins de 36.348 livres ont été distribués par la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou en 2016, a indiqué la directrice de wilaya du secteur, Nabila Goumeziane, en marge de la 9e édition du salon Djurdjura du livre qui se tient actuellement à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou et au centre culturel d'Azazga. Cette opération de don de livres a profité notamment aux associations culturelles ou religieuses, à celles de parents d'élèves, des comités des villages, les établissements scolaires, les bibliothèques communales, les Maisons de jeunes, etc. Ce chiffre est en hausse par rapport à l'année dernière où l'opération de don de livres était de l'ordre de 22.833 ouvrages distribués à 189 bénéficiaires. Dans le même sillage et toujours dans le but de promouvoir la lecture et faciliter l'accès au livre, la directrice de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou a révélé l'inscription et la réalisation, avec équipement, de six nouvelles bibliothèques sectorielles ainsi que de 10 salles de lecture au niveau des villages, en plus de l'équipement de 37 bibliothèques communales. Ces dernières ont ouvert leurs portes pour accueillir les populations locales de la wilaya. «Ces réalisations sont un exemple réel de la volonté de l'Etat de promouvoir le livre et la lecture publique», a précisé Nabila Goumeziane. Cette dernière a indiqué qu'en plus de ces espaces de rayonnement culturel, qui accueillent régulièrement des programmes riches et variés, le bibliobus offert par le ministère de la Culture au profit de la wilaya de Tizi Ouzou, assure des déplacements durant les quatre saisons de l'année au niveau des écoles, des villages et des quartiers, etc. Au sujet du salon Djurdjura du livre que la ville des Genêts abrite chaque année, cette fois-ci, il a réuni plus d'une trentaine de maisons d'édition de livres, de nombreux écrivains, poètes et hommes de lettres, répartis au niveau de plusieurs sites de la wilaya. En plus de la Maison de la culture Mouloud Mammeri, d'autres activités inhérentes au Salon du livre se tiennent simultanément à la bibliothèque principale de lecture publique, l'annexe de la Maison de la culture «Mouloud-Mammeri» à Azazga, les bibliothèques communales de la wilaya, les centres de rééducation de Tizi Ouzou, le centre de psychothérapie à Boukhalfa ainsi que les établissements scolaires de la wilaya. «Que ce salon, qui nous réunit aujourd'hui, avec les écrivains, les poètes et les hommes de lettres afin d'échanger nos idées et nos approches et d'accéder au savoir et aux sciences soit pérenne. Lecteurs, amoureux du livre venez partager votre passion et rencontrer auteurs et éditeurs», a appelé en outre la responsable du secteur culturel de la wilaya de Tizi Ouzou. Notons qu'en plus des expositions ventes de livres, les activités d'animation qui s'inscrivent dans le cadre du Salon du livre de Tizi Ouzou se poursuivent avec pour, aujourd'hui, une vente-dédicace avec l'auteur et moudjahid Mohamed Yakouren. Une rencontre littéraire sera également animée aujourd'hui avec l'éditeur spécialisé dans les livres en braille, Abderrahmane Amalou qui dirige la maison d'édition «Voir par le savoir».