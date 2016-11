THÉÂTRE RÉGIONAL DE TIZI OUZOU Lancement de la nouvelle pièce théâtrale Ahitus

La nouvelle pièce théâtrale en tamazight Ahitus (Le forgeron) écrite par Nordine Aït Slimane et mise en scène par Nabila Ibrahim a été lancée en production samedi dernier au niveau du théâtre régional Kateb-Yacine.

L'oeuvre est une tragédie que le dramaturge Nordine Aït Slimane qui a auparavant écrit le texte de la pièce théâtrale Massinissa et Sophonisbe, a tiré de la légende du forgeron d'El Kalous qui a brûlé son village après que sa femme lui a été enlevée par un notable du même hameau, a indiqué le directeur du théâtre régional Kateb-Yacine à l'occasion de la cérémonie de lancement de la pièce. Ecrite par Mouloud Mammeri dans son livre Poèmes kabyles anciens, puis chantée par l'artiste Menad, la légende d'Aheddad Lkalous sera dévoilée au grand public sur les planches du théâtre au plus tard durant la deuxième quinzaine du mois de décembre prochain, a déclaré Farid Mahiout.

A travers cette nouvelle production, l'auteure et la metteuse en scène veulent retransmettre un patrimoine immatériel propre à la Kabylie qui, aujour-d'hui, est menacée de disparition, a précisé Nordine Aït Slimane.

«Le théâtre algérien se caractérise par un manque d'innovation. Nous nous contentons souvent d'adapter des oeuvres écrites par de grands dramaturges à l'échelle mondiale. J'ai décidé de retravailler la légende d'El Kalous qui remonte au XVIIIe siècle tout en introduisant des nouveautés pour démontrer que nous avons un patrimoine que nous pouvons exploiter pour innover, mais aussi préserver des valeurs menacées de disparition à l'ère de la mondialisation», a-t-il précisé.

Cette pièce théâtrale est aussi un moyen d'informer les jeunes générations sur les rôles que jouaient certains acteurs sociaux comme Aberrah (le crieur public), la kabla (sage-femme) et Ahitus (forgeron) dans la société kabyle ancienne, a-t-il ajouté.

La pièce sera jouée par huit comédiens du théâtre régional Kateb-Yacine qui interprèteront les rôles d'Ahitus, le personnage principal, Houla sa femme, Ouhemouche, Aberrah, Ouakli, Tawdiêt, Medour et Lamine, a-t-il fait savoir. Pour sa part, la metteuse en scène Nabila Ibrahim qui est à sa première expérience avec le théâtre de Tizi Ouzou a déclaré être «honorée» de travailler avec Nordine Aït Slimane qui se penche sur les moindres détails et accorde une importance majeure au travail d'équipe et l'implication de tous les acteurs pour la réussite du projet.

Une fois achevée, la nouvelle production théâtrale représentera la wilaya de Tizi Ouzou au Festival national du théâtre d'expression amazighe de Batna qui se tiendra en décembre prochain, a ajouté M.Mahiout.