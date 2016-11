FESTIVAL «NUITS DU THÉÂTRE» À ASSAFI (MAROC) L'Algérie présente avec "Ana wal Maréchal"

La pièce théâtrale «Ana wal Maréchal» représentera l'Algérie au 4ème Festival international «Nuits du théâtre» qui se tiendra du 6 au 10 décembre prochain à Assafi (Maroc), a-t-on appris lundi dernier de son réalisateur, Said Bouabdellah. Cette oeuvre, produite par la coopérative «Atelier d'El Bahia» d'Oran, sera présentée à l'ouverture de cette manifestation, organisée par la troupe «Joussour Assafi».

La pièce traite de la citoyenneté et de la trahison abordant le conflit de dualité entre le bien et le mal à travers l'histoire d'un maréchal qui, impliqué dans des détournements de fonds, se réfugie dans une forêt en compagnie d'un soldat, Alfonso, auquel il fait croire qu'ils sont en mission secrète, profitant de sa naïveté et son patriotisme pour l'utiliser à son service. Les comédiens Bouhadjar Boutchiche et Foued Bendoubaba incarnent les deux principaux rôles de cette pièce écrite par l'écrivain marocain Ahmed Karès et réalisée par Saïd Bouabdellah, président de la coopérative «Atelier d'El Bahia». La pièce «Ana wal Maréchal» a déjà obtenu deux Prix de la meilleure mise en scène et de la meilleure interprétation à la 5ème édition du Festival maghrébin du théâtre amateur de Nabeul (Tunisie), organisé du 27 au 30 octobre dernier. Cette oeuvre a été présentée une centaine de fois, selon le metteur en scène qui a indiqué que cette coopérative fondée en 2004 a produit 14 oeuvres et s'attelle à produire sa nouvelle pièce «El Jaras» (La cloche).