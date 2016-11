PARTITION D'UNE SYMPHONIE DE MAHLER Une vente record

La partition manuscrite originale de la Symphonie n°2 Résurrection de Gustav Mahler a été vendue aux enchères hier à Londres à un prix record de 4,54 millions de livres (5,32 millions d'euros), a annoncé la maison Sotheby's. «Ce montant établit un nouveau record aux enchères pour une partition musicale», indique Sotheby's dans un communiqué. Selon la maison d'enchères, la seule vente d'une ampleur «comparable» remonte à 1987 lorsque les partitions de neuf symphonies de Mozart ont été vendues pour 2,5 millions de livres à Londres. Ecrite entre 1888 et 1894 par le compositeur autrichien Gustav Malher (1860-1911), la Symphonie n°2 est une pièce grandiose qui fait intervenir 90 musiciens et un choeur. Annotées de la main de Mahler, les 232 pages originales de la Symphonie n°2 appartenaient à un homme d'affaires new-yorkais, Gilbert Kaplan, mort en janvier. Kaplan était l'un des plus grands admirateurs du compositeur autrichien qu'il avait découvert lors d'un concert au Carnegie Hall en 1965. «La partition est restée dans son état original, avec les ratures, les altérations et les annotations, marquées le plus souvent au crayon bleu», a précisé Sotheby's.