ABADLA Fête des expressions culturelles et artistiques de la Saoura

La première fête des expressions culturelles et artistiques de la Saoura se déroulera le 1er et 2 décembre prochain à Abadla (Béchar), à l'initiative de l'association culturelle locale Oued-Guir pour le patrimoine culturel, a-t-on appris mardi auprès des organisateurs.

Initiée dans le but de mettre en valeur les différentes facettes des expressions culturelles et artistiques des différentes localités de la Saoura, cette manifestation, à laquelle la direction locale de la culture apporte aide et assistance, vise, à travers plusieurs représentations des danses populaires et traditionnelles Houbi Haidouss, Danse du baroud et de la troupe de fantasia Houari Boumediene de la commune frontalière de Béni-Ounif, à insuffler un nouveau rythme aux festivités traditionnelles perpétuées pour la mémoire culturelle de la Saoura, a indiqué la présidente de l'association, Rabiaâ Benyoucef.

«Elle est organisée à Abadla (88 km au sud de Béchar), une zone à vocation agricole et hautement culturelle et touristique tournée vers l'avenir, mais qui n'a pas perdu pour autant ses valeurs patrimoniales et ses racines identitaires, et qui est connue par ses différentes traditions culturelles et par ses nombreux poètes, hommes et femmes, qui font d'elle une référence en matière de poésie populaire (genre melhoun) dans le sud-ouest du pays», a-t-elle souligné.

En marge des représentations, une conférence-débat sur les différentes expressions culturelles et artistiques ainsi que sur le patrimoine culturel est également au menu de cette manifestation, suivie d'une matinée artistique de musique et chant maya de Béni-Abbès (250 km au sud de Béchar). Ce genre d'expression artistique, très ancien dans la vallée de la Saoura, est un chant accompagné d'instruments de percussion traditionnels (guellal et tar) et influencé par le chant de poésie populaire de type ghazal et aussi par des madih ennabaoui (éloges au Prophète) (Qsssl). Des instruments à cordes, tel le luth (Oud), ont été introduits ces dernières années dans ce genre par les jeunes formations de la région.

Le programme de cette première manifestation sur les expressions culturelles et artistiques de la Saoura, qui s'adresse à tous les publics, sera un moment de valorisation de l'ensemble du patrimoine culturel de la région dans la perspective de sa pérennité et sauvegarde, a estimé Mme Benyoucef.