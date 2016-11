UN OUVRAGE SUR L'EMIR ABDELKADER DE L'ÉCRIVAIN AMÉRICAIN JOHN KAISER Il sera bientôt traduit vers l'arabe

Un ouvrage sur l'émir Abdelkader de l'écrivain américain John Kaiser sera bientôt traduit vers l'arabe sur décision du ministère de la Culture, a-t-on appris mardi dernier du directeur du secteur dans la wilaya de Mascara.

En marge de l'ouverture d'un 4ème Colloque national sur les bibliothèques, Sahnoun Mohamed a indiqué que le ministre de la Culture a eu, dimanche dernier, l'accord de l'écrivain lui-même pour traduire son ouvrage «Emir des croyants, vie de l'Emir Abdelkader, histoire d'un véritable djihad» vers la langue arabe.

Le ministère de la Culture se chargera prochainement des frais d'impression de l'exemplaire en arabe et de sa distribution gratuitement à différentes bibliothèques au niveau national, a-t-il ajouté. Cet ouvrage paraissant en langue anglaise depuis des années aux Etats-Unis d'Amérique, traite des aspects de la personnalité de l'émir Abdelkader, humains surtout ayant fait d'elle un modèle universel, comme l'a souligné l'écrivain américain lors d'une réception samedi dernier au siège de la wilaya de Mascara. John Kaiser, qui vit dans la ville «El Kader» dans l'Etat américain de l'Iowa, baptisée du nom de l'Emir Abdelkader depuis 1846, a ajouté que la publication de ce livre et l'organisation d'un concours de lecture pour des lycéens ont changé la «vision négative» de plusieurs Américains envers l'islam. Les participants au 4ème colloque national sur les bibliothèques de deux jours, organisé par la bibliothèque principale de lecture publique de Mascara, abordent le rôle de ces infrastructures culturelles au sein des établissements pénitentiaires et leur contribution à la politique de réinsertion sociale des détenus. Des centaines d'ouvrages ont été remis par la direction de la culture aux six établissements pénitentiaires que compte la wilaya pour inciter les détenus à la lecture.