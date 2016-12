BISKRA 40 participants aux Journées maghrébines de la photographie

Quarante photographes sont attendus aux Journées maghrébines de la photographie qui se tiendront du 5 au 8 décembre à la Maison de la culture Ahmed-Redha Houhou de Biskra, a indiqué jeudi à l'APS la coordinatrice de l'événement, Mme Fella Ghrieb. Organisée par l'Association des photographes amateurs et le groupe «La magie de la photo» en collaboration avec le comité des fêtes de la commune de Biskra, cette manifestation, placée sous le slogan «photos et sites touristiques» réunira 40 photographes professionnels et amateurs dont quatre Tunisiens, selon la même source. En plus des expositions consacrées au thème des journées, en l'occurrence des photos de sites touristiques maghrébins, un atelier de formation ouvert aux personnes désireuses d'apprendre les bases de la photographie figure au programme de la manifestation, a-t-on encore détaillé. Les hôtes de Biskra seront invités à découvrir les sites naturels et historiques de la capitale des Zibans, notamment les sites de Sidi Okba, les montagnes de la région d'Aïn Zaâtout et les oasis de Tolga, Lichana et Bouchagroun, a ajouté Mme Ghrieb.