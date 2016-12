COLLOQUE À SIDI BEL-ABBÈS La rivalité entre le théâtre et le cinéma

Les participants au premier Colloque national sur «le cinéma et le théâtre: points communs et différences», clôturé mercredi à Sidi Bel Abbès, ont mis en exergue la rivalité entre ces deux arts pour conquérir le public. Cette rivalité s'est accentuée avec l'émergence des nouvelles technologies ayant plus aidé le cinéma avec des moyens et supports audiovisuels au détriment du théâtre qui contribue à la promotion de la société, a-t-on souligné. Des universitaires, chercheurs et spécialistes en 4ème et 7ème arts ont appelé à promouvoir l'art théâtral eu égard à son filtre magique et du rapprochement qu'il crée entre le récepteur et l'acteur procurant du plaisir et une réaction directe.

Dr Samia Bouromana de l'université de Sidi Bel Abbès a rappelé qu'avec la naissance du cinéma, une appréhension sur la mort du 4ème art s'est installée suscitant un conflit entre ces deux genres artistiques, sauf que le théâtre avec ses caractéristiques et son effet a su préserver sa présence à travers les siècles. Elle a ajouté que le théâtre, qui repose sur le direct, crée de l'interaction quel que soit le spectacle, comique ou tragique. La présidente du comité scientifique du colloque, Dr Nouria Chergui, a souligné, pour sa part, que compte tenu du rapprochement entre ces deux arts, la différence s'estompe avec les séquences artistiques rétablissant la relation entre les deux sur le plan du texte et des expressions techniques, tout en insistant sur l'importance de mieux définir les contours de ces arts pour les étudiants. Ce colloque a abordé, à travers des communications d'universitaires du pays et de journalistes, la réalité du cinéma et du théâtre au niveau national, leurs formes et genres, le texte théâtral, le scénario, la mise en scène, l'interprétation et les techniques d'information et de communication, entre autres. En clôture de ce colloque de deux jours, organisé par la faculté des lettres, langues et arts de l'université Djillali-Liabès de Sidi Bel-Abbès et parrainée par le ministère de la Culture, une pièce théâtrale intitulée Pour ne pas oublier Kateb Yacine, réalisée par Zemmouri Samira, a été présentée au théâtre régional de Sidi Bel-Abbès à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire de la mort de l'écrivain, auteur du roman Nedjma. Des académiciens participants y ont été honorés.