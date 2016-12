CONSTANTINE Premières Journées nationales universitaires du "one man show"

Une première édition de Journées nationales universitaires du «one man show» sera ouverte aujourd'hui à la cité universitaire d'Aïn el Bey de Constantine, à indiqué jeudi à l'APS le président de l'association «El safir el tekafi» (l'ambassadeur culturel), initiatrice de l'événement.

Organisées en étroite collaboration avec l'Office national des oeuvres universitaires sous le titre «CirtaShow Univ» et devant se poursuivre jusqu'au 7 décembre courant, ces journées permettront à une centaine d'étudiants d'exprimer à travers un spectacle de dix minutes l'étendue de leur talent d'humoriste, a ajouté Adlene Kouhil, précisant que les cinq meilleures prestations seront retenues pour participer à la prochaine édition du Festival national du monologue de Sétif «El Fouara Show».

Il a fait savoir que les lauréats seront désignés par un jury composé de professionnels et figures connues du théâtre algérien dont Djamel Guermi, Ismail Soufite,Mohamed Boukeras, Mourad Bencheikh et Rabah Houadef.

Outre la compétition qui se tiendra à la faculté des arts et de la culture de l'université Constantine 3, ces journées qui ont vocation à s'inscrire durablement dans le paysage des manifestations culturelles universitaires, s'articuleront également autour de conférences sur le «théâtre et l'université» et des ateliers sur «l'implication des étudiants dans les différentes activités culturelles» tenues et pilotées par des enseignants universitaires et des hommes de théâtre.

Tous les participants au «CirtaShow Univ» bénéficieront, tous les soirs de cet événement à la résidence universitaire d'Aïn el Bey, de spectacles humoristiques animés par des invités de prestige parmi lesquels le comédien Hakim Dekkar et le Tunisien Khaled Bouzid, connu sous le sobriquet d'El Fahem dans la série TV à succès N'sibti Laâziza.