AMAR EZZAHI La grandeur dans la simplicité

Par Aomar MOHELLEBI -

Durant plus de cinquante ans de carrière exceptionnelle et flamboyante, Amar Ezzahi est resté empreint d'une humilité qui a fait de lui la légende et le mythe qu'il est aujourd'hui.

La modestie de Amar Ezzahi n'a pas de pareille. En dépit d'une célébrité hors du commun, Amar Ezzahi n'a pas du tout changé ses habitudes de vie et de comportement. Il est resté, pendant des décennies, le client fidèle d'un café populaire de Bab El Oued, El Kawakib et un enfant du peuple, le petit peuple. D'ailleurs, dans toutes les photos, ayant circulé au lendemain de l'annonce de son décès, on l'aperçoit très souvent avec des citoyens anonymes. Il n'était pas le genre d'artistes enclins à s'exhiber pompeusement à côtés d'autres célébrités du monde politique ou culturel. Amar Ezzahi n'avait pas besoin de ça. Par ailleurs, quand on voulait aller à sa rencontre, ce n'était pas dans un hôtel cinq étoiles qu'il fallait le chercher, ce n'est pas non plus dans un quelconque somptueux salon de thé mais juste au beau milieu de son quartier populaire à Bab El Oued. Durant plus de cinquante ans de carrière exceptionnelle et flamboyante, Amar Ezzahi est resté empreint d'une humilité qui a fait de lui la légende et le mythe qu'il est aujourd'hui et qu'il demeurera sans doute éternellement. Une discrétion et une simplicité, ajoutées à son talent, ayant fait que ses centaines de milliers de fans le vénèrent. Concernant la modestie d'Amar Ezzahi, des tas d'anecdotes se racontent par ses fans et admirateurs. Une fois, le fils d'un grand poète marocain, ayant écrit des qasidate de du genre chaâbi, grand admirateur de Ezzahi, a décidé de venir lui rendre visite à Bab El Oued pour lui dire à quel point il aime l'écouter chanter et qu'il appréciait son talent. Une fois arrivé devant le maître du chaâbi, c'est Amar Ezzahi qui s'est fendu en admiration devant son invité, quand il lui a décliné son identité et informé qu'il était le fils du grand poète dont le nom fait l'objet de nombreuses conjectures. Il se raconte aussi qu'aux quelques journalistes qui avaient le privilège de discuter avec lui et qui le sollicitaient pour des interviews, Amar Ezzahi les orientait vers les poètes: «Je vous conseille d'aller interviewer les poètes qui ont écrit les qassidate que nous chantons, ce sont eux qui ont le plus grand mérite», répondait Amar Ezzahi naturellement aux journalistes restés frustrés car ne pouvant réaliser d'interview avec Amar Ait Zaï (son vrai nom). La modestie de Amar Ezzahi, on la retrouve aussi dans le moindre détail de tout ce qui est inhérent à sa personne. A commencer par sa façon de s'habiller qui est celle des citoyens, des couches modestes. Même quand il se produisait lors des soirées, sa tenue vestimentaire était le dernier de ses soucis. Il n'était pas non plus préoccupé par le qu'en dira-t-on. Malgré une célébrité sans commune mesure, en dépit d'une absence totale de médiatisation, Amar Ezzahi ne pensait aucunement qu'il fallait être souvent rasé de près, surtout pour accepter de se prendre en photo en compagnie d'un fan ou pour se produire lors d'une soirée de mariage. La simplicité de Amar Ezzahi, c'est aussi celle d'accepter volontiers l'invitation à danser du haut de ses soixante-dix ans lors d'une soirée familiale. Contrairement à la majorité des chanteurs, même de moindre importance, Amar Ezzahi laissait ses fans le filmer quel que soit le contexte. En plus de la modestie, Amar Ezzahi avait une spontanéité remarquable qui lui conférait un charme authentique. Même quand il chantait et que ça lui arrivait souvent de se tromper en déclamant les vers des qasidat, Amar Ezzahi avait la faculté de détourner ces oublis en les transformant en des tournures magiques, dont les fans invétérés en savent quelque chose. Amar Ezzahi, c'est tout ça et c'est beaucoup d'autres petits détails encore qui font toute sa grandeur. Une grandeur dans la simplicité.