FILM LE PUITS DE LOTFI BOUCHOUCHI Séances et lieux de projection

Présélectionné dans la catégorie du meilleur film étranger aux Oscars, le long-métrage algérien Le Puits est en projection actuellement dans une vingtaine de wilayas.

Réalisé par Lotfi Bouchouchi et récompensé lors de nombreux festivals, à l'image de celui du film arabe d'Oran, «Le Puits» est en projection dans de nombreuses villes du pays, jusqu'au 31 décembre prochain.

Celui qui représentera l'Algérie aux Oscars 2017 va à la rencontre du public algérien, qui y découvre l'histoire de femmes et d'enfants d'un village du Sud algérien, qui se retrouvent assiégés par des soldats et ne peuvent sortir au risque de se faire tuer. Petit à petit, ces villageois sont confrontés à la soif.

Notez qu'une projection au niveau de l'Institut français d'Alger se tiendra le 10 décembre. Réservation à l'adresse: filmlepuits2016.alger@if-algerie.com



Programme complet des projections:

Alger:

- La salle l'Algeria, tous les jours à 15 et à 17h

- La salle Omar-Khayam (Debussy): à 15h et à 17h

Constantine:

-La Maison de la culture Malek-Haddad

Les samedis et mardis à 15h.

Skikda:

- La Maison de la culture Serradj-Mohamed:

Samedi 03 décembre 2016:

14 h - 16 h

Samedi 10 décembre 2016:

14 h - 16 h

Mardi 13 décembre 2016: 16 h 30

Mercredi 14 décembre 2016: 16 h 30

Jeudi 15 décembre 2016: 16 h 30

Samedi 17 décembre 2016:

14 h - 16 h

Dimanche 18 décembre 2016: 16 h 30

Lundi 19 décembre 2016: 16 h 30

Mardi 20 décembre 2016: 16 h 30

Mercredi 21 décembre 2016: 16 h 30

Mercredi 28 décembre 2016: 16 h 30

Jeudi 29 décembre 2016: 16 h 30

Samedi 31 décembre 2016:

14 h - 16 h

Mila:

- La Maison de la culture M'barek-El Mili:

Tous les jours de la semaine à 17h jusqu'à la fin décembre.

El Oued:

- La Maison de la culture: tous les jeudis jusqu'au 29 décembre à 17h

Mostaganem:

- La Maison de la culture Ould Abderrahmane Kaki:

Jeudi et samedi à 16h jusqu'à la fin décembre

Tissemsilt:

- La Maison de la culture

-Le centre universitaire

-Les daïras de Theniat El Had, Al Azharya, Bordj Bounaama, Khemisti, Larjam Amari, Bordj l'Emir Abdelkader:

Les 04 et 13 Décembre à 10h et à 15h

Biskra:

- La Maison de la culture: Le 8 et 29 Décembre à 17h

Béchar:

- La Maison de la culture Kadi Mohamed:

Du 3 au 17 décembre chaque Samedi à 16h

Béjaïa:

- La Maison de la culture Taous-Amrouche:

Les mardis à 16h

- La salle Révolution: Tous les mardis à 14h

Batna:

- La Maison de la culture:

Chaque samedi et mardi à 16h. Chaque jeudi à 20h, jusqu'à la fin décembre

Annaba:

La cinémathèque Majestic:

Tous les jours de la semaine sauf le vendredi une séance à 14h et une à 17h

Laghouat:

- La Maison de la culture: Chaque samedi et mardi à 14h et chaque jeudi à 16h

Médéa:

- La Maison de la culture: Jusqu'au 31 décembre à 17h

Relizane:

- La Maison de la culture: tous les mercredi et jeudi à 17h

Mascara:

- La salle Mohamed-Debech: tous les mardi et jeudi à 18h

Tiaret:

- La Maison de la culture: tous les jours à 17h

Ghardaïa:

- La salle de conférences de la bibliothèque: Le samedi et le mardi à 16h30