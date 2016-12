CONSTANTINE 1éres Journées nationales du One man-woman show

La première édition des Journées nationales universitaires du One man-woman show s'est ouverte samedi dernier à la faculté des arts et de la culture de l'université Constantine 3, en présence d'artistes, de cadres du théâtre et d'universitaires.

Le directeur général des oeuvres universitaires de Constantine, Abdelhak Boudraâ, a indiqué dans une allocution d'ouverture que cette première édition du One man-woman show, baptisée en hommage au défunt Hocine Kahlouche, membre fondateur de la première troupe théâtrale de l'université de Constantine, vient en application des directives du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique visant à relancer la dynamique des activités culturelles et sportives au sein de l'université. Affirmant que l'université se doit par essence «d'illuminer la société», M. Boudraâ a, à cette occasion, souligné que l'université regorge de talents en tous genres qui n'attendent qu'à être valorisés.

La cérémonie d'ouverture de cette première édition du one man-woman show a également été marquée par un spectacle chorégraphique, réalisé par Ramzi Tefous et exécuté par la troupe de la résidence Aïn el Bey 5, en plus d'une performance fascinante de 30 minutes de dessin sur sable. Organisées par l'association «El safir el tekafi» (l'ambassadeur culturel) en collaboration avec l'Office national des oeuvres universitaires, ces journées qui se poursuivront jusqu'au 7 décembre courant, permettront à une centaine d'étudiants d'exprimer à travers un spectacle de 10 minutes l'étendue de leur talent d'humoriste.

Les cinq meilleures prestations, désignées par un jury de professionnels, seront retenues pour participer à la prochaine édition du Festival national du monologue de Sétif «El Fouara Show».

Ponctuée par des conférences sur le «théâtre et l'université» et des ateliers sur «l'implication des étudiants dans les différentes activités culturelles» tenues et pilotées par des enseignants universitaires et des hommes de théâtre, cette manifestation verra également la tenue de spectacles professionnels dans les différentes résidences universitaire d'Aïn el Bey, animés par des invités de marque parmi lesquels le comédien Hakim Dekkar et le Tunisien Khaled Bouzid.