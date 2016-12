7ÈME FICA Humanité en détresse

Deux films importants, soit une fiction palestinienne et un documentaire italien, ont été projetés samedi à la salle El Mouggar dans le cadre de la compétition du Festival international du film engagé.

Le premier est une fiction palestinienne. Un film décalé en noir et blanc. La guerre racontée autrement. Via l'humour et les traits absurdes des situations dans lesquelles va se retrouver souvent le protagoniste principal de ce film, et c'est ce qui le rend intéressant à plus d'un titre. Comédie dramatique, ce film raconte les aventures presque ubuesques de Moussa, dont les ennuis commencent à s'entasser quand il vole ce qu'il ne fallait pas. Ce qu'il pensait être une voiture israélienne facile à revendre dans son camp de réfugiés palestiniens, va devenir la cause de tous ses ennuis, quand il découvre dans le coffre un soldat israélien kidnappé. Son projet est de se payer un visa pour quitter Israël et s'éloigner ainsi de son histoire d'amour destructrice. On lui déniche une nouvelle identité. Un footballeur qui part s'exiler en Italie. Mais en attendant, il doit trouver l'argent pour payer son passeport. Mêlé à un engrenage à deux têtes, il ne sait pas par où commencer. Laisser tomber son père, à qui on a confisqué son permis de travail, quitter aussi la femme avec laquelle il a eu une fille, tout laisser, partir et s'enfuir? Mais est-ce réellement une lâcheté de laisser tout ça derrière soi, quand on aspire à une vie meilleure ailleurs? Autant de questionnements que ce film pose avec acuité. Au final, la police israélienne et les milices palestiniennes, vont être toutes à ses trousses, cela va s'avérer plus compliqué que prévu. Partira-t-il ou ne partira-t-il pas?

La fin reste ouverte, mais cela mérite au moins qu'on se pose des questions. Car pour partir, Moussa obligera les différents Palestiniens à payer s'ils veulent récupérer le soldat israélien. Ce même soldat qui servira à libérer ces centaines de Palestiniens en prison dans une opération d'échange qui, dit-on aux informations, augure à relancer la question de la paix au Proche-Orient. Sauf que Moussa n'a pas trop la vocation patriotique dans le sang, ni se mêle de politique, las il veut vivre et fonder un foyer avec sa bien-aimée. En un seul mot, vivre. Attitude égoïste? Peut-être? Ou peut-être pas. Et c'est dans ce dilemme de remise en question que se situe l'originalité de ce scénario qui fait de ces amours, larcins et quelques complications, au-delà de toutes les considérations politiques que l'on puisse reconnaître, un film résolument humaniste.

Un film puissant et beau. Dans un autre registre nous avons le documentaire Fucoammre (par-delà Lampedusa) de Gianfranco Rosi. Si le film revient sur les rescapés de cette île et les migrants qui échouent dans de terribles conditions, le film aborde la vie dans son quotidien au niveau de ce port où vivent des familles, grandissent sans avoir connu autre chose que la mer durant des mois et puis leurs proches dans un train-train des plus routiniers. Outre les images violentes de ces nombreux migrants qui viennent de toutes parts, soit d'Afrique noire, de Syrie etc, il y a à côté Samuel qui a 12 ans et vit sur une île au milieu de la mer. Il va à l'école, adore tirer et chasser avec sa fronde. «Il aime les jeux terrestres, même si tout autour de lui parle de la mer et des hommes, des femmes, des enfants qui tentent de la traverser pour rejoindre son île. Car, il n'est pas sur une île comme les autres.

Cette île s'appelle Lampedusa et c'est une frontière hautement symbolique de l'Europe, traversée ces 20 dernières années par des milliers de migrants en quête de liberté», dit le synopsis. Ce qui est pertinent en effet, dans ce film, est le fait que le réalisateur va partir là où l'on s'y attend le moins. Parler des migrants oui, mais avec des incursions de plans des plus poétiques comme le jeu de ce garçon avec son copain au milieu de la forêt ou sa rencontre la nuit avec un petit chardonneret, ses déambulations sur le port seul, ou son rendez-vous chez l'ophtalmologue ou encore chez un autre médecin.

Comme un grand, il va lui raconter qu'il a mal, qu'il ressent un poids au niveau du thoras, qu'il est anxieux, sous l'oeil attendri du médecin, et de nous-mêmes.

Un film qui alterne moments durs et instants de magie et de pure naïveté, aussi à travers les discussions entre ce garçon et son père ou encore les deux grands-parents seuls dans la cuisine en train de siroter leur café. Car derrière cette vie paisible, d'autres crient à l'aide et sont en train de périr en mer... Dans ce film plein de tendresse, il y a certes de la douceur dans le regard, de la détresse, mais de la mélancolie aussi, du désespoir, comme celui de ce médecin qui, après avoir vu tant de maux, avoue ne jamais pouvoir s'habituer à ces scènes d'apocalypse.

A côté de ce drame humain, fort heureusement il y a la vie, à l'image de cette femme qui découvre qu'elle a des jumeaux à l'échographie... En somme Fucoammre (par-delà Lampedusa) est un documentaire viscéralement touchant et bouleversant qui rappelle combien nous sommes vulnérables comme «un rêve et vol d'oiseau»...