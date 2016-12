TIZI OUZOU Premier Salon du patrimoine culturel immatériel

Par Aomar MOHELLEBI -

«Le patrimoine culturel immatériel, entre ressourcement et valorisation» est le thème de la première édition du Salon du patrimoine culturel immatériel qu'abritera la ville de Tizi Ouzou du 6 au 9 décembre prochain. Et il sera organisé en hommage au prolifique écrivain-chercheur Youcef Necib, auteur entre autres, d'un ouvrage monumental sur la vie et la poésie du mythique Slimane Azem. Ce salon aura lieu essentiellement à la maison de la culture Mouloud Mammeri. Plusieurs centres de recherche y prendront part à l'instar du Centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (Cnrpah), dirigé par Slimane Hachi. En effet, tous les livres édités par ce centre seront exposés et proposés à la vente à l'occasion de ce premier salon du genre.

Le public aura droit aussi aux livres exposés par la bibliothèque principale de lecture publique et celle de la Maison de la culture Mouloud Mammeri. Le salon en question, organisé par la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou, sera l'occasion pour l'exposition de peintures réalisées par des élèves de l'Ecole régionale des beaux-arts d'Azazga ainsi que des photographies anciennes, mais aussi des maquettes de maisons traditionnelles kabyles anciennes par Samir Atek. Le public tizi ouzéen aura le loisir de découvrir en outre des objets traditionnels miniaturisés avec Khalfi Samir, du bois sculpté avec Hacid Abdelhakim, de la sculpture traditionnelle avec Boumehal Mohand Ouramdane, de la vannerie avec Ratni Mohamed ainsi que des objets traditionnels divers avec Tiliouine Akli. Au volet animation, le programme du premier Salon du patrimoine culturel immatériel de Tizi Ouzou est également riche et varié. Il commencera par une prestation de chants traditionnels féminins avec l'association des filles, veuves et ayants droit de chouhada ainsi que des démonstrations avec l'association culturelle «Yessis idurar.» D'autres haltes de ce programme sont aussi à signaler comme la restitution de scènes dans une maison kabyle traditionnelle, dégustation du petit-déjeuner à la traditionnelle, préparatifs du départ vers le champ, préparation du couscous (leftil). Les visiteurs découvriront par ailleurs d'autres démonstrations sur la manière de fêter la naissance d'un enfant, des berceuses (azuzen), tissage, (azetta) avec Chafa Ferroudja et le travail de poterie (afxar) avec l'association culturelle aselqem n talaght d'Ath Khir. Dans le cadre de ce salon un hommage sera rendu à l'homme de culture Youcef Necib pour son rôle et sa contribution à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel amazigh à travers ses oeuvres. A cet effet, des universitaires ayant côtoyé Youcef Necib et ayant également étudié ses ouvrages seront partie prenante pour en parler. C'est le cas de Mohamed Djellaoui, professeur à l'université Mohand Oulhadj de Bouira et de Said Chemakh, du département de langue et culture amazighes de l'université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou. La dernière escale de cet événement culturel sera consacrée aux conférences.

«Le patrimoine culturel immatériel entre ressourcement et valorisation» est le thème générique de cette journée d'étude. La langue, premier patrimoine culturel et immatériel, sera le sujet qui sera développé par Bentaleb Brahim, psychologue et auteur. Quant à l'écrivain Ramdane Lasheb, il parlera du patrimoine culturel immatériel, du particulier à l'universel.

«Le rôle des acteurs locaux dans le développement muséal entre motivation culturelle et enjeu économique, exemple: musée de la ville de Tizi-Ouzou» est la thématique qui sera analysée par Balloul Nadia, doctorante et enseignante au département d'architecture de l'université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou.