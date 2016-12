ILS ONT ÉTÉ MIS AUX ENCHÈRES Des manuscrits originaux de Dylan et Clapton

Des manuscrits originaux de Bob Dylan et Eric Clapton vont être mis aux enchères le 10 décembre par la maison Sotheby's, lors d'une vente à New York qui comprendra également des objets ayant appartenu aux Beatles et à Elvis Presley. Le premier jet de la chanson «Layla», rédigé par Eric Clapton en 1970 sur un papier à lettre à en-tête du Thunderbird Motel de Miami Beach, est estimé entre 50.000 et 70.000 dollars. Il s'agit de l'un des titres les plus connus du chanteur britannique, écrit en référence à Pattie Harrison, à l'époque mariée à son ami et membre des Beatles, George Harrison. Eric Clapton l'a épousée en 1979, avant de divorcer en 1988. Le titre est aussi librement inspiré d'un poème de l'auteur perse Nezami Ganjavi. Sotheby's met aussi en vente le manuscrit autographié de la chanson «Blowin' in the Wind» (1962) de Bob Dylan, estimé entre 300.000 et 500.000 dollars. C'est l'un des hymnes les plus célèbres du prix Nobel de littérature 2016, sorti en 1963. La vente verra également proposés des portraits de Bob Dylan et Joan Baez réalisés l'un par l'autre en 1963, alors qu'ils étaient en couple. Le prix des sept dessins est estimé, au total, entre 30.000 et 50.000 dollars. Sotheby's propose également plusieurs objets et documents ayant appartenu aux Beatles, notamment la veste portée par John Lennon dans le film «Help!» (estimée entre 50.000 et 70.000 dollars), ainsi qu'à Elvis, parmi lesquels une bague sertie de diamants (entre 7000 et 9000 dollars).