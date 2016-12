«LE VOYAGE DE FAHIM ET LE COMPUTER» Nouvelle pièce du TR Constantine

«Rihlat Fahim oua El hassoub» (Le voyage de Fahim et le computer) est la nouvelle pièce pour enfants du théâtre régional de Constantine dont la générale est annoncée pour jeudi par le metteur en scène Salah-Eddine Milat. L'oeuvre aborde les rapports de l'enfant à l'Internet et l'influence positive et négative des nouvelles technologies de l'information sur les enfants et la place qui reste au livre dans le processus d'apprentissage, a précisé le metteur en scène. Ecrit par Sofiane Hocine, le spectacle de 55 minutes est interprété par six comédiens dont Salim Oudina, Serhane Daoudi, Nabil Messahel, Yasmine Abassi, Faïza Chideb et Maïssa Milat, a ajouté le même artiste qui a relevé que la préparation de ce spectacle a nécessité sept mois de travail continu. Salah-Eddine Milat a déjà réalisé deux pièces pour enfants «Le cirque» en 2010 et «Queue de cheval» en 2012. Il a également signé «Maâdoubat elliâm» (Le festin des vilains) dédié au héros numide Jugurtha dans le cadre de la manifestation «Constantine, capitale de la culture arabe».