AMEL BRAHIM-DJELLOUL Elle sera en décembre et janvier à Alger

La soprano Amel Brahim-Djelloul sera en représentation à Alger en ce mois de décembre ainsi qu'en janvier 2017, à l'occasion de deux événements exceptionnels.Après avoir fait une apparition à l'inauguration du Festival de musique symphonique d'Alger, la soprano Amel Brahim-Djelloul se produira le 20 décembre prochain, toujours à l'opéra d'Alger, et dans le cadre d'un autre festival, celui dédié à la musique andalouse et les musiques anciennes.Elle sera accompagnée pour l'occasion par l'ensemble Amedyez, dirigé par Rachid Brahim-Djelloul, avec au programme le spectacle «Souvenirs d'Al Andalous», créé en 2007, qui compte entre autres Dahman Khalfa (percussions) et Sofia Djemaï (percussions).Quant à la seconde représentation, elle se tiendra le 26 janvier 2017, toujours au niveau de l'Opéra d'Alger, dans le cadre du spectacle «Les mille et une lunes de la princesse Boudour» aux côtés du pianiste Nicolas Jouve et du conteur Jihad Darwiche.