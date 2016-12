IL A ÉTÉ INHUMÉ À DAKAR Le sculpteur sénégalais Ousmane Sow décédé

Le sculpteur sénégalais Ousmane Sow, décédé jeudi 1er décembre à l'âge de 81 ans, a été inhumé à Dakar en présence de ses proches et de nombreuses personnalités politiques et artistiques. Le chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall, et plusieurs autorités nationales ont assisté à la levée du corps mardi dernier à l'hôpital principal de Dakar où l'artiste a rendu l'âme. L'inhumation a eu lieu durant l'après-midi à Yoff, quartier du nord de Dakar. «L'homme que nous accompagnons aujourd'hui en sa demeure ultime fut un grand Sénégalais», un «artiste de renommée mondiale, académicien et humaniste résolu», a notamment déclaré le président Sall, cité par l'Agence de presse sénégalaise. M. Sow «restera définitivement le monument debout dans le Panthéon des grands créateurs du XXe et du XXIe siècles», a-t-il ajouté. Né le 10 octobre 1935 à Dakar, Ousmane Sow était connu pour ses sculptures monumentales de guerriers qui ont fait le tour du monde. Il a été le premier Africain à rejoindre en 2013 l'Académie française des beaux-arts en tant que membre associé étranger.