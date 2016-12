PRIX MOHIA D'OR DE LA MEILLEURE DRAMATURGIE EN TAMAZIGHT Larbi Naït Sidnas Lauréat

LLe prix Mohia d'or de la meilleure dramaturgie écrite en tamazight dans sa troisième édition a été remporté mercredi à Tizi Ouzou par le jeune dramaturge Mohammed Larbi Naït Sidnas pour son texte «Fadhma». La cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours du théâtre, lancé en 2013 à l'occasion des 5es Journée théâtrales en hommage à Mohand Ouyahia, a été organisée dans l'après-midi de mercredi au Théâtre régional Kateb-Yacine de Tizi Ouzou. Le lauréat a déclaré être «fier et honoré» de remporter cette distinction qui renvoie à l'un des grands dramaturges algériens qui a beaucoup oeuvré pour l'épanouissement du théâtre d'expression amazighe. La pièce «Fadhma» qui a été sélectionnée par le jury, présidé par le non moins célèbre homme de théâtre Omar Fetmouche, raconte l'histoire d'une femme qui a subi la violence terroriste durant la décennie noire, pour s'en sortir avec un enfant à charge et des remords de conscience qu'elle nourrissait jusqu'à ce que son fils grandisse, raconte l'écrivain. Le deuxième Prix de cette compétition théâtrale annuelle, à savoir le prix Mohia d'argent d'une valeur de 200.000 dinars a été attribué à Amrane Salem pour son texte «Emmet-ihi» (meurs si tu veux mourir). Arab Sakhi, un écrivain dramaturge qui compte déjà plusieurs productions dans le domaine du 4ème art, a remporté le 3e trophée, le prix Mohia de bronze d'une valeur de 100.000 DA pour son oeuvre «Tidak n Nna Fa». Parmi les oeuvres proposées à la compétition, «certaines étaient à la hauteur du défi et méritaient de postuler pour un prix qui porte le nom du grand Mohia», a déclaré Omar Fetmouche, président de jury formé également des universitaires Saïd Chemmakh et Hacène Helouane et le metteur en scène Liès Mokrab. «Nous sommes fiers de cette jeunesse et nous sommes convaincus que la relève existe. J'en veux pour preuve ces textes que nous avons lus en commission pendant la période d'évaluation des travaux déposés auprès de la commission chargée du concours», a soutenu Hacène Helouane. Nabila Goumeziane, la directrice de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou, a rappelé, cependant, que le prix Mohia de la meilleure dramaturgie en langue amazighe a pour objectif «la promotion de la langue et l'encouragement des jeunes à la création artistique et l'écriture dramatique.» La cérémonie de remise des prix s'est déroulée en présence de la famille de Mohia Abdellah, représentée par ses deux frères et son oncle paternel qui ont reçu des distinctions symboliques à l'occasion.