UNESCO 33 nouveaux éléments culturels sur la Liste

Le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel a approuvé récemment 33 demandes d'inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, a indiqué l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) sur son site Internet. Le Comité, réuni du 28 novembre au 2 décembre à Addis-Abeba en Ethiopie en présence de ses 24 pays membres, a retenu 33 demandes parmi les 37 dossiers proposés.

Les demandes émanant notamment de pays arabes, européens et asiatiques, portent sur des éléments culturels immatériels comme la danse, musique, gastronomie et les fêtes. «Tahtib, art martial et sport-spectacle utilisant le bâton et pratiqué en Egypte, le Geet Gawi, des danses et chants mauriciens, la Charreria, une pratique traditionnelle des communautés mexicaines d'éleveurs de bétail du XVIe siècle ainsi que la Fête des Vignerons de Vevey (Suisse), figurent parmi les dernières inscriptions à la Liste du patrimoine de l'humanité.

Les «çinsi» de Turquie, des carreaux traditionnels de faïence et de céramique décorés de motifs colorés, le Palov, un plat traditionnel ouzbek ainsi que des traditions slovène, slovaque et roumaine font partie désormais du patrimoine de l'humanité. Le comité a inscrit également le «Lavach», un pain répandu dans l'Asie centrale au nom de six pays dont la Turquie, l'Azerbaïdjan et l'Iran. le «Lavach» avait déjà été inscrit en 2014 comme patrimoine immatériel de l'humanité au nom de l'Arménie.

Le yoga, une pratique originaire d'Inde et populaire dans le monde, figure également dans la nouvelle Liste du patrimoine immatériel de l'humanité qui compte désormais 366 éléments.

A ce jour, six éléments algériens sont classés au patrimoine de l'humanité: «Ahellil» du Gourara (2008), la «Chedda», le costume nuptial féminin de Tlemcen (2011), le pèlerinage du «Rakb» de Sidi Cheikh (2013), «l'Imzad» (2013), instrument féminin Touareg, la fête de la Sbeiba de Djanet (Illizi, 2014) et le Sbouâ de Timimoun (2015). Créée en 2003, la Convention de l'Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel compte 171 pays membres. Ils se réunissent une fois par an pour statuer sur les demandes d'inscription à la Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.