STAR WARS ROGUE ONE Bientôt à Ibn Khaldoun

Le préquel de la saga Star Wars, Star Wars Rogue One, sera projeté en Algérie dans quelque temps et ce, à l'initiative du distributeur MD Ciné. Un an après la sortie de The Force Awakens, la nouvelle production Disney sortira sur les écrans américains le 16 décembre prochain, l'occasion de retrouver un certain Dark Vador, 11 ans après sa dernière apparition à l'écran.Réunissant Felicity Jones, Forest Whitaker ou encore Mads Mikkelsen, l'histoire de Rogue One se déroule avant les évènements de Star Wars, épisode IV: Un nouvel espoir, au moment où l'Étoile noire est en construction. L'Alliance rebelle, qui a appris l'existence de cette station de combat, en vole les plans secrets pour y trouver une faille. Les dates et les horaires ne sont pas encore dévoilés.

Une surprise attend les fans algériens de Star Wars, attendus en masse à la salle Ibn Khaldoun...