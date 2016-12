PROGRAMME DES PROJECTIONS HD À ORAN "Rogue One" et "Fantastic Beasts"à l'affiche

Les dernières productions hollywoodiennes débarquent au niveau de la ville d'Oran en ce mois de décembre, à l'initiative de MD Ciné et Gold Vision. Pour cette première, MD Ciné, en collaboration avec Gold Vision, a vu grand et propose Star Wars: Rogue one, Vaiana, Les trolls ainsi que les Animaux fantastiques du 15 au 17 décembre prochain et ce, au niveau de l'Audiotorium du Méridien d'Oran. Rogue One sera projeté les 16 et 17 décembre à 18h, Vaiana le 16 décembre à 15h, Trolls le 17 décembre à 15h et enfin, les animaux fantastiques le 15 à 19h.Les prix des tickets sont fixés à 1000 DA pour «Rogue One», 800 pour «les Animaux Fantastiques» et «Vaiana» et à 600 DA pour les Trolls. La prévente s'effectuera du 12 au 14 décembre à la réception de l'hôtel Le Méridien.