20E CONFÉRENCE DES MINISTRES ARABES DE LA CULTURE L'Algérie participe

Les travaux de la 20e Conférence des ministres arabes de la Culture auxquels participent 20 pays dont l'Algérie débutent mercredi à Tunis et seront consacrés à la place des médias culturels à l'ère de l'évolution numérique. La délégation algérienne à la conférence, organisée conjointement par l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (Alesco) en collaboration avec la Ligue des Etats arabes, est conduite par le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi, indique un communiqué du ministère. La 20e Conférence des ministres arabes de la Culture devra être précédée de la réunion de la Commission permanente arabe de la Culture, les 12 et 13 décembre, pour discuter du thème de la Conférence et d'autres sujets dont la «concrétisation» de certains projets culturels communs, comme le Centre arabe du patrimoine d'Alger, et l'«élaboration d'une charte de protection du patrimoine culturel», ajoute-t-on. Les différentes expériences des médias culturels arabes, la formation, le rôle des réseaux sociaux ou encore la production de contenu culturel en langue arabe, figurent parmi les thèmes à débattre à cette conférence à laquelle prendront part des spécialistes des médias dans les pays arabes. La conférence des ministres arabes de la Culture, dont la première session s'était tenue en 1976 à Amman (Jordanie), est consacrée à «la coopération et à l'élaboration de projets culturels communs aux pays arabes».