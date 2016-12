PRIX MOHAMED KHEDDA À MOSTAGANEM Coup d'envoi de la troisième édition

La trosième édition du «prix Mohamed Khedda» des arts plastiques a débuté dimanche soir à la Maison de la culture «Ould Abderrahane Kaki» de Mostaganem, avec la participation de 28 artistes plasticiens de 23 wilayas du pays. La cérémonie d'ouverture de cette édition, dédiée cette année au plasticien Mohamed Oulhaci, fils de la ville de Mostaganem et initiée par la direction de la culture en collaboration avec la Maison de la culture, a été marquée par un vernissage de 50 tableaux d'arts plastiques dans tous les styles (abstrait, impressionnisme, surréalisme, réalisme, expressionisme et moderne). Un jury composé de trois artistes évalue les oeuvres artistiques proposées pour choisir les trois premiers lauréats, selon les organisateurs. Cette manifestation, marquée aussi par la présence d'élèves de l'école régionale des beaux-arts de Mostaganem et d'étudiants de la faculté des lettres et arts de l'université de Mostaganem, prévoit des communications sur l'art abstrait, la projection d'un film de dessins animées réalisé par Toufik Oulebcir et d'un reportage sur l'artiste Oulhaci Mohamed. Pour rappel, l'artiste plasticien Adel Dib de la wilaya de Tlemcen a obtenu le Premier Prix de la précédente édition, suivi des artistes Brahim Abdeldjebbar de Boussaâda et de Abdelmoumen Mohamed de Mostaganem, respectivement en 2ème et 3ème places. L'artiste Mohamed Khedda (1930-1991) fut l'un des fondateurs de l'Ecole des arts plastiques en Algérie. Il a entamé son parcours en dessin à l'âge de 17 ans avant d'émigrer en France en 1953. Il a organisé plusieurs expositions au pays et à l'étranger et contribua au mouvement culturel en assumant plusieurs responsabilités au sein du ministère de la Culture, au Haut Conseil de la culture et à l'Ecole supérieure des beaux-arts. Il créa en compagnie d'autres artistes la troupe «Loucham» dans les années 1970 et publia deux ouvrages «Pour un nouvel art» et «Feuilles éparses».