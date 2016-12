SÉMINAIRE MAGHRÉBIN À TIZI OUZOU Les représentations culturelles dans le discours littéraire

Un séminaire maghrébin sur les représentations culturelles dans la littéraire maghrébine devait s'ouvrir aujourd'hui à l'université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, a-t-on appris hier auprès du comité d'organisation. Initié par le département de langue et littérature arabes en collaboration avec le Laboratoire des représentations intellectuelles et culturelles (LRIC), ce rendez-vous regroupera d'éminents chercheurs universitaires algériens, tunisiens et marocains, a-t-on fait savoir. L'objectif de ce séminaire de deux jours, a-t-on expliqué, est d'ouvrir le débat sur la rapport de la littérature maghrébine avec son environnement direct et indirect et l'impact de l'évolution sociale depuis l'ère coloniale sur leurs produits littéraires et intellectuels. Les interventions seront axées, notamment, sur l'impact de la littérature populaire et de la culture de l'oralité des pays du Maghreb sur les écrits et les tendances littéraires des écrivains de la région. Les communicants s'étaleront également sur la période coloniale et son influence sur les hommes de lettres et de la culture, ainsi que les régimes post-indépendance et la mondialisation qui a apporté de nouvelles tendances et beaucoup d'innovation dans le domaine de la littérature, a-t-on encore signifié. Les travaux seront répartis en six principaux axes, à savoir le discours littéraire maghrébin entre le régional et le mondial, les langues et la question identitaire dans ce discours, les thèmes de la littérature postcoloniale, l'intellectuel et la représentation de l'Etat dans le discours littéraire, le patrimoine populaire dans la littérature et la représentation des références culturelles dans les écrits des Maghrébins, a-t-on encore signalé.