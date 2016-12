VIOLON DE HADJ MOHAMED TAHAR FERGANI Il sera offert au Musée national Cirta

Le violon de feu Hadj Mohamed Tahar Fergani sera offert au Musée national Cirta de Constantine «pour perpétuer sa mémoire et l'histoire de la musique algérienne», a annoncé, le fils du maître du malouf, Salim Fergani, dimanche soir, lors d'une visite de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Mounia Meslem à la maison du défunt pour présenter ses condoléances. «Le violon a accompagné le maître du malouf dans ses concerts depuis 1952 et est le préféré parmi les instruments musicaux que possédait El Hadj» a précisé Salim Fergani. Qualifiant de «grande perte» la mort du maître incontesté du malouf, Mme Meslem a estimé que «la voix du maître, son coup d'archet, ses oeuvres et sa contribution dans la préservation de la musique savante resteront à jamais gravés dans la mémoire collective». Mme Meslem s'est également rendue à l'établissement des personnes âgées de la commune de Hamma Bouziane, où elle a partagé un dîner avec les pensionnaires de cet établissement, à l'occasion du Mawlid Ennabaoui. In situ, la ministre s'est enquise des conditions d'hébergement des pensionnaires et a donné des instructions à l'effet de favoriser davantage la prise en charge, sur le plan psychologique, des résidents de cet établissement.