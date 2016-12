SOUS LA DIRECTION ARTISTIQUE ET ARRANGEMENT MUSICAL DE SAFY BOUTELLA Taous Arhab sort un nouvel album

Par O. HIND -

Une collaboration en or

Cet opus dont la sortie est attendue pour mars 2017 réunira sept titres dont ceux de deux invités de marque Mohamed Alloua pour la chanson Yeqqar iyid (il me dit) et Rachid Koceila.

«Une expérience inédite pour Taous Arhab qui n'a ménagé aucun effort dans sa quête d'autres influences musicales qui se veut à la fois actuelle dans son identité et authentique dans son universalité. Une des voix marquantes de la nouvelle scène artistique algérienne, d'expression kabyle», c'est ainsi qu'a été présenté ce projet musical, annoncé le 1er décembre dernier à Tizi Ouzou. En effet, une conférence de presse avait eu lieu dans la ville de la chanteuse pour annoncer en grande pompe sa nouvelle oeuvre musicale dont son producteur Nadir Gendouli a confié l'arrangement et la direction artistique au grand compositeur Safy Boutella et l'écriture de textes à Hamid Moualhi. Cet album dont la sortie est attendue pour mars 2017 réunira de sept titres dont ceux de deux invités de marque Mohamed Alloua pour la chanson Yeqqar iyid (il me dit) et Rachid Koceila pour le tire Mennegh (désirs). Taouès Arhab, rend aussi un vibrant hommage à la femme dans le titre A thilawin (femmes) de cheikh Hasnaoui. Les autres titres de l'album sont A thiziri (l'attente), Amerzg'ik (Nonchalent), Anda tellidh(Absence), Win is'yennan (médisance) notamment. Lors du point de presse Safy Boutella s'est dit admiratif devant la voix «divine» de Taous Arhab. «J'ai eu la même impression que quand j'ai travaillé avec Khaled. C'est-à-dire qu'elle fait partie de ces interprètes qui donnent la chair de poule, qui donne envie de...Elle a une sensibilité et une force dans sa voix incroyables. Les chansons étaient très belles. Donc j'ai eu très envie d'arranger cet album. C'était normal. C'est une expérience magnifique. Une expérience que j'adore. InchAllah ça va marcher et les gens vont apprécier. C'est ça qui compte», dira-t-il au micro de Dzair TV Tizi. De son côté, Taous Arhab dont quelques extraits musicaux ont été dévoilés durant cette rencontre confiera que les thèmes de ses chansons auront un lien avec l'Algérie mais pas que, et aborderont aussi des sujets comme la confiance, et la déception. Et de souligner: «Safy Boutella a écouté juste un morceau, un témoin comme on dit et il a accepté de travailler sur tout l'album. C'est un rêve qui se réalise. Après on laisse les choses se faire. C'est une expérience que je n'oublierai jamais!». Pour info, cet album qui s'annonce déjà plein de couleurs et un mélange de sonorités comportera entre autres une valse en kabyle mais aussi des notes de jazz, de rock et même de la funk music. Il est clair que bénéficier de la touche d'un artiste comme Safy Boutella s'en ressentira sans aucun doute dans les mélodies ou encore l'harmonie. Des sons sur lesquels Taous Arhab saura indubitablement poser sa voix enchanteresse. Dans un Ashwik (prélude ou istikhbar) la chanteuse fait montre déjà d'une voix profonde et belle qui saura toucher et émouvoir plus d'un auditeur. Après l'aventure Alhan oua chabab, Polyphène, ou encore le groupe marocain Nass el ghiwane, Safy Boutella n'a de cesse d'explorer les sentiers battus de la musique et nous surprendre, encore et toujours. Et même si son rêve d'une école de musique en Algérie ne verra jamais le jour, il pourra incontestablement dire: je suis venu, j'ai aimé et j'ai donné. Sa collaboration émérite avec la nouvelle scène musicale algérienne fait de lui un des plus grands artistes algériens qui ne cesse de faire partager son savoir aux autres et les faire profiter de ses connaissances. Avec plusieurs albums au compteur et des morceaux de musique de films, mais aussi des fresques artistiques, Safy Boutella, l'increvable continue et continuera inlassablement son petit bonhomme de chemin, en faisant ce qu'il sait faire le mieux: à la musique. Avec Taous Arhab, il vient de nous donner encore un majestueux exemple.