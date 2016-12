FESTIVAL DU FILM AMAZIGH DE TIZI OUZOU 26 productions en compétition pour l'Olivier d'or

Au total 26 films seront officiellement en compétition pour l'Olivier d'or, la plus haute distinction du Festival culturel national annuel du film amazigh (Fcnafa) qui se tiendra du 17 au 22 décembre courant à Tizi Ouzou, a-t-on appris lundi dernier de la directrice de la culture. Cette sélection de films pour la 15éme édition du Fcnafa, placée sous le thème «Cinéma amazigh: expression des valeurs mémorielles nationales», comporte cinq films dans la catégorie longs métrages, huit courts métrages, neuf documentaires et quatre films d'animation, a indiqué à l'APS Nabila Goumeziane. L'édition 2016 du Festival du film amazigh sera marquée par le lancement du concours du meilleur scénario.

11 textes cinématographiques sont déjà en compétition a-t-on appris de même source. La cérémonie d'ouverture de ce festival aura lieu samedi prochain, au théâtre régional Kateb-Yacine. Les autres détails concernant cette cérémonie et le programme du festival seront dévoilés lors d'une conférence de presse qui sera animée prochainement par la directrice de la culture, a-t-on appris de cette dernière. La Cinémathèque et la Maison de la culture Mouloud-Mammeri sont les principaux sites retenus pour la diffusion quotidienne (la matinée et l'après-midi) des films en lice. Des projections sont également prévues au titre du programme ciné-village, dans plusieurs localités de la wilaya, durant les soirées, a indiqué Mme Goumeziane. Outre le volet compétition, le programme de cette 15ème édition du Fcnafa comporte trois ateliers, dont le premier sur la «Critique de cinéma» qui sera encadré par Latifa Lafer, enseignante au département de langue et culture amazighes de l'université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, propose d'aborder le domaine de la critique cinématographique à partir de l'analyse de séquences de films. Le deuxième portera sur l'«Actorat» et sera encadré par Aziz Boukrouni, comédien (théâtre et cinéma). Ces deux ateliers sont destinés aux jeunes cinéphiles, cinéastes, amateurs et étudiants, selon un communiqué diffusé par le commissariat du festival.