APPEL À PARTICIPATION POUR LA NUIT DES IDÉES DANS LE MONDE 2017 Penser ensemble

Par O. HIND -

La Nuit des idées aura lieu le 26 janvier 2017 à travers le monde. Le dépôt des projets participatifs se fera entre le 1er décembre 2016 et le 15 janvier 2017, sur le site Internet de la manifestation.

Depuis quelques années, de nombreux événements proposent au public de venir, à la nuit tombante, rencontrer chercheurs, artistes et créateurs pour découvrir leurs travaux et partager leurs réflexions, dans l'effervescence de véritables fêtes de la pensée. Débats d'un nouveau genre, les Nuits de la philosophie, Nuits des philosophes, Nuits des idées... ont conquis des milliers de spectateurs dans le monde, séduits par ce format d'échanges ouvert et généreux. Après avoir accompagné ces initiatives de Londres à Tokyo, de Buenos Aires à Rabat, l'Institut français propose le 26 janvier 2017 de faire un pas de plus. En effet, après Londres, Berlin, New York, la formule s'est diffusée dans de nombreuses villes, dont Athènes, Tokyo, Rabat, Casablanca, Buenos Aires, Prague, réunissant chaque fois des milliers de spectateurs séduits par ce nouveau format d'échanges ouvert et généreux. A Paris, la Nuit des idées qui s'est tenue en janvier 2016 au Quai d'Orsay a rassemblé des milliers de personnes, invitées à circuler entre les 11 conférences et la trentaine de lectures d'écrivains proposées. 7000 internautes ont suivi les débats en ligne. Devant ce succès unanimement relevé par la presse, l'Institut français a décidé de se lancer dans une entreprise inédite, tant par sa forme que par son ampleur: rassembler toutes ces Nuits des idées pour qu'elles aient lieu le même jour - ou plutôt la même nuit - dans le monde entier. Avec un thème qui s'impose: «Un monde commun.» La Nuit des idées s'appuie en premier lieu sur les partenaires institutionnels de l'Institut français: aux postes du réseau culturel français à l'étranger (Instituts français locaux, Alliances françaises) et à leurs partenaires sur place, peuvent se joindre à Paris et en régions de grands lieux de culture et de savoir, des universités ou des musées. Chacun de ces lieux est invité à proposer une programmation originale, qui peut durer toute la nuit, ou seulement la ponctuer d'un ou deux échanges, contribuant à son échelle à la programmation internationale. La Nuit des idées est d'autre part ouverte aux propositions spontanées des lieux de culture et d'échange publics et privés situés partout dans le monde: associations, écoles, centres d'art, librairies, laboratoires... Ceux-ci sont invités à déposer leurs projets de débats sur le site Internet de l'opération. Après validation par l'Institut français, ils s'ajoutent aux premiers. La Nuit des idées est la réunion de ces deux forces de proposition. Programme institutionnel et programme participatif lui donnent deux visages, à la manière du in et du off du festival d'Avignon. Le site Internet de la Nuit des idées est un des maillons fondamentaux de son déploiement. Point d'entrée pour le dépôt des projets participatifs, il est aussi le point de rendez-vous du public qui découvrira, grâce à une carte du monde interactive, la totalité des débats proposés pendant la nuit, de Taipei à Los Angeles, en passant par Bordeaux ou Pantin, ainsi que par les différents sites parisiens. Des fiches pour chaque débat seront disponibles, en anglais, en français et dans la langue du débat, faisant état du sujet, des intervenants, du lieu et de l'heure GMT des échanges. Les rencontres qui donneront lieu à une captation pourront aussi se retrouver sur le site en multidiffusion. Suite à cette retransmission en direct, ces captations viendront constituer, en vidéo, l'archive de la manifestation. Cette année, la Nuit des idées a pour thème: «Un monde commun.» Ce thème donnera une unité aux échanges, tout en se prêtant à de multiples déclinaisons: l'écologie, la politique, l'économie, la philosophie, le droit... Sous cette thématique commune, chaque lieu est invité à privilégier les thématiques et les domaines qui lui sont propres, enrichissant de son expertise la palette des questions abordées. Dialogues, lectures, conférences, tables rondes, voire performances artistiques: les débats peuvent adopter de multiples formes, pourvu que soit mise en avant la dimension interdisciplinaire, internationale et inter-générationnelle qui fait l'identité de l'événement. A ce jour, près de 30 postes du réseau culturel français ont déjà fait part de leur intention d'accueillir une Nuit des idées: Alger, Andorre, Antananarivo, Astana, Berlin, Berne, Beyrouth, Bilbao, Borotalpada, Bruxelles, Carthagène, Dakar, Doha, Helsinki, Katmandou, Lomé, Londres, Los Angeles, Madrid, Marrakech, Port-Louis, Mexico, Mumbaï, New York, Ostende, Ouagadougou, Prague, Rome, Singapour, Stockholm, Téhéran, Tokyo, Tunis et Varsovie. La Nuit des idées aura lieu le 26 janvier 2017 à travers le monde. Le dépôt des projets participatifs se fera entre le 1er décembre 2016 et le 15 janvier 2017, sur le site Internet de la manifestation. Alors si voulez participer, une seule adresse! Le site est https://www.lanuitdesidees.com/?lang=fr. Allez, partez! Que les idées fusent!