PREMIÈRES RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE HASSI MESSAOUD L'Oscar au pied de la dune

Par O. HIND -

A cette occasion, il sera projeté les sept longs métrages arabes qui concourent pour la présélection des Oscars dont la cérémonie se tiendra en février 2017 à Los Angeles.

L'association Lumières avec le précieux concours d'une pléiade d'hommes d'affaires de la région, et la wilaya de Ouargla organisent du 18 au 22 décembre 2017 les premières rencontres cinématographiques de Hassi Messaoud. A cette occasion il sera projeté les sept longs métrages arabes qui concourent pour la présélection des Oscars dont la cérémonie se tiendra en février 2017 à Los Angeles. Outre le film algérien Le Puits de Lotfi Bouchouchi, les films retenus sont Clash de l'Egyptien Mohamed Diab, Le film A mile in my shoes, du réalisateur marocain Saïd Khallouf, Ktir kbir du Liban, 3000 Leyla de la Palestinienne May Masri, Barka youkabel Barka de l'Arabie saoudite etc. Les projections seront accompagnées des «rémistuers» et leurs acteurs dont Tarek Abdel Aziz. Ces journées coïncideront avec l'annonce de la liste des nominés qui se fera dans la nuit du 21 au 22 décembre.

Animant un point de presse, Hassan Zerari, coordinateur de la manifestation et membre actif de l'association Lumières et le directeur artistique Mohamed Allal sont apparu bien enthousiastes quant à cet évènement monté en à peine trois mois seulement après qu'il ont été abordés par ces hommes d'affaires. Pour Mohamed Allal, cette initiative louable permettrait de donner une image positive de l'Algérie et faire la promotion de son tourisme culturel, sans pour autant croire que «les touristes vont se bousculer demain au portillon, mais ce sera déjà une bonne chose de parler de l'Algérie dans tous les pays où les films sont présentés». Hassan Zerari, de son côté n'a pas caché sa joie de s'associer à cette manifestation qui fait appel au privé comme l'avait maintes fois proposé selon lui, Azzedine Mihoubi, le ministre de la Culture. «Ce dernier souhait de voir en Algérie au moins 80 salles de cinéma équipées en DCP, peut-être que les investisseurs privés vont se réveiller et s'intéresser aussi à la production cinématographique» et d'ajouter: «L'avènement de Hassi Messaoud est un nouveau-né, un premier essai. Ce sont les promoteurs de Hassi Messaoud qui ont insisté pour rajouter le chiffre 1 à ces rencontres. On aimerait bien évidemment les voir se poursuivre dans le futur. Ces derniers participent à hauteur de 90% pour la réussite de cet évènement. Peut-être qu'il y aura la suite dans le Nord... l'Etat a beaucoup donné. Il faut continuer à avancer. Nous avons organisé tout cela du fond du coeur. Revenant au programme, Mohamed Allal annoncera que la copie originale du seul film algérien ayant remporté les Oscars sera présenté à Hassi Messaoud, à savoir Z de Costa Gavras Oscar du meilleur film en langue étrangère en 1970.D'autres films seront projetés notamment des films algériens et ceux réalisés dans le cadre de «Constantine capitale de la culture arabe», et ce, en plein air entre autres, grâce au concours du Cnca. Des master class au métier du 7e art à la destination des jeunes de Hassi Messaoud seront également organisés en parallèle de cette manifestation. L'université de Ouargla a été d'ailleurs sollicitée pour que ses jeunes étudiants viennent assister aux projections. Un hommage sera rendu également à feu l'acteur Hadmi Remas qui nous a quittés récemment. Plusieurs artistes arabes et algériens seront également présents, dont la star égyptienne, acteur, et producteur Khaled Abol Naga.