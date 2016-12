LE PUITS AUX OSCARS 2017 "Le ministère de la culture n'a pas soutenu sa promotion"

Le réalisateur du long métrage de fiction Le Puits proposé pour représenter l'Algérie aux 89es Oscars dans la catégorie «meilleur film de langue étrangère», Lotfi Bouchouchi, a affirmé mercredi dernier à Alger que la campagne de promotion du film aux Etats-Unis «n'a pas bénéficié du soutien financier nécessaire à sa réussite».

Lotfi Bouchouchi qui s'exprimait lors d'un point de presse après la clôture, mardi, de la première phase de promotion des films admis à la sélection des Oscars 2017, a regretté l'«absence» de soutien financier du ministère de la Culture qui avait, selon lui, «promis d'accompagner» la diffusion du film en dehors de l'Algérie, pour en soutenir la promotion. Le Puits est présélectionné aux Oscars 2017 du meilleur film étranger aux côtés de 84 autres films dont sept en provenance de pays arabes.

La short list de neuf films devant être annoncée le 20 décembre, sera ramenée au tour final à cinq oeuvres nommées parmi lesquelles une seule sera «oscarisée» par les membres de l'Académie des Oscars. Projeté récemment à Los Angeles et à New York, selon le réalisateur, Le Puits n' a bénéficié que de soutiens financiers avancés par des entreprises publiques et privées dont l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (Onda), précise-t-il. Jugeant «insuffisant» ce budget pour la promotion d'«un film qui représente l'Algérie» à une des plus prestigieuses distinctions du cinéma mondial, Lotfi Bouchouchi dit avoir sollicité des opérateurs privés pour boucler la tournée promotionnelle de son film aux Etats-Unis qu'il juge «peu satisfaisante» pour ces mêmes raisons pécuniaires.