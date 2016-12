PROJECTION DE STARS WARS ROGUE ONE À ALGER Horaires et dates

Prévues du 16 au 30 décembre- avec une grande chance de prolongation au-delà, les projections de Star Wars Rogue One, qui auront lieu à la salle Ibn Khaldoun (Alger-Centre) se feront à raison d'une à deux séances par jour, avec une séance en version originale sous-titrée les mercredis.

Contrairement à Oran, où la prévente est possible jusqu'au 14 décembre, les tickets pour les projections d'Alger seront en vente sur place, deux à trois heures avant la projection voulue.

Le prix du ticket est par ailleurs fixé à 700 DA.

Projections de Star Wars Rogue One à Alger:

Vendredi 16 décembre à 17h30

Samedi 17 décembre à 16h30 et 19h

Du dimanche 18 au mardi 20 décembre à 13h30 et 19h

Mercredi 21 décembre à 19h

Jeudi 22 décembre à 13h30 et 19h

Samedi 24 décembre à 15h30

Du dimanche 25 au jeudi 29 décembre à 15h30

Vendredi 30 décembre à 15h